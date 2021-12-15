Зима не отличается яркими красками. Ее оттенки - сдержанность и благородство.

Ее мозаика составлена из игры света, из блеска и мерцания.

Вспыхивают яркими искрами золото и бриллианты, нежными отражениями откликается перламутр. Голубоватыми холодными переливами манят сапфиры, турмалины и аквамарины.

На фоне нейтральных цветов зимы синие и зеленые оттенки кажутся более яркими

Изумруды напоминают о зелени новогодней елки, а драгоценные звезды - об украшении на ее верхушке. Любое из этой богатой россыпи сокровищ может стать желанным подарком.