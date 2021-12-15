Подведены итоги Десятого Форума инженерных вузов Союзного государства

Финальным аккордом Х Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства стал конкурс проектов молодых инноваторов. В бизнес-бою участвовали около 50 студентов, магистрантов, аспирантов из вузов Беларуси, России, других стран.

Всего было представлено 14 проектов. Тематика самая разнообразная: энергетика, IТ-технологии, архитектура, горное дело... Начиная с первого конкурса, проведение бизнес-боя курирует заместитель генерального директора технопарка "Политехник" Белорусского национального технического университета Максим Журкевич.

- Масштаб разработок за эти десять лет значительно вырос, - считает он. - Сегодня это зачастую весь земной шар.

Победителем конкурса стал Виталий Казаку, 22-летний магистрант Сколковского института науки и технологий. Его разработка связана с нефтегазовой индустрией и позволяет, по словам автора, еще на стадии модуляции предотвратить до 80 процентов аварий при наклонном бурении скважин.

- Занимаюсь темой уже три года, - рассказал Виталий. - А нащупал ее, когда учился в Российском государственном геологоразведочном университете. Там работают авторитетные ученые в области бурения. Идея проверена в лабораторных условиях. Тестирование на реальном месторождении обойдется недешево, но возможный эффект, в том числе экологический, того стоит. Сейчас ищу партнеров.

Геологоразведочный университет представляла и занявшая третье место второкурсница Александра Асташкевич. Она увлеклась решением проблемы метана, попадающего в атмосферу при бурении нефтегазовых скважин на арктическом шельфе. Также на подиуме расположилась магистрант Ижевского государственного технического университета им. Калашникова Алевтина Семенова. Вместе с куратором Надеждой Ворожцовой она представила учебный тренажер для строительной отрасли.

Что ждет авторов инновационных идей? Для примера: победитель первого бизнес-боя на форуме вузов выпускник БНТУ Павел Лущик стал кандидатом технических наук и сейчас работает заместителем генерального директора технопарка "Политехник".