Полиция начала проверять законность браков иностранцев с россиянами

Если подтверждается, что брак носит фиктивный характер, полиция подключает прокуратуру. Там готовится иск в суд, а тот, в свою очередь, аннулирует брак. Полицейские же после этого признают недействительными документы, выданные иностранцу для приобретения российского гражданства. В управлении по вопросам миграции МВД по Республике Карелия рассказали, что выявили случаи, когда иностранные граждане заключали браки с гражданами РФ исключительно с целью получения разрешительных документов и гражданства.
В прокуратуру Петрозаводска для обращения в суд уже направлены материалы по двум фактам. После признания браков недействительными МВД рассмотрит вопросы об аннулировании ранее выданных разрешительных документов, а также отмены решений о приеме в гражданство РФ.
Параллельно в Петрозаводском горсуде уже рассматривается одно заявление о признании недействительным брака. Началась эта история с обращения в миграционную службу жительницы одной из республик Закавказья. Она, будучи на 33 года младше супруга, гражданина России, претендовала на получение российского гражданства. "Но изучение представленных документов и изучение архивов раскрыло обстоятельства в своем роде уникальной истории. Много лет назад супруг заявительницы, тогда еще гражданин той же республики, приехал в нашу страну и в Петрозаводске, женившись на россиянке, вступил в гражданство РФ. Через несколько лет, не расторгнув предыдущий брак, он вновь женился на другой россиянке, уроженке той же малой родины", - рассказали в полиции.
Затем, не расторгнув предыдущие браки, этот мужчина заключил все в том же закавказском государстве третий по счету брак. Но самое интересное, что женился он на своей невестке - женщине, имеющей детей от его родного сына. И после такого странного брака со своим свекром женщина обратилась за российским гражданством.
По версии полицейских, причудливые семейные перипетии объясняются так: первый брак был заключен мужчиной, чтобы получить разрешение на временное проживание не в общем порядке, а в льготном. Третий брак заключен, чтобы мать родных внуков также в льготном порядке получила разрешение на временное проживание и гражданство.
По законам РФ не допускается заключение брака, если хотя бы один из потенциальных супругов уже состоит в браке.
В минувший понедельник суд в городе Светлый в Калининградской области признал брак, заключенный между россиянкой и гражданином Узбекистана, фиктивным. Было установлено, что иностранец заплатил будущей супруге за то, чтобы после свадьбы побыстрее оформить себе разрешения на временное проживание в России. А в Томской области к делу и вовсе подключилось местное управление ФСБ. По версии следствия, двое томичей "из корыстных побуждений организовывали фиктивные браки иностранцев с гражданами России, что позволяло мигрантам легализоваться.