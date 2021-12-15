Полиция начала проверять законность браков иностранцев с россиянами

При регистрации брака иностранца с россиянином он или она получают льготы на приобретение гражданства РФ. Этим стали пользоваться аферисты, которые заключают браки россиян с жителями преимущественно стран бывшего СССР. Полицейских подразделений МВД России по вопросам миграции такой порядок дел не устроил. Поэтому они начали выборочно проверять законность подобных браков.

Если подтверждается, что брак носит фиктивный характер, полиция подключает прокуратуру. Там готовится иск в суд, а тот, в свою очередь, аннулирует брак. Полицейские же после этого признают недействительными документы, выданные иностранцу для приобретения российского гражданства. В управлении по вопросам миграции МВД по Республике Карелия рассказали, что выявили случаи, когда иностранные граждане заключали браки с гражданами РФ исключительно с целью получения разрешительных документов и гражданства.

В прокуратуру Петрозаводска для обращения в суд уже направлены материалы по двум фактам. После признания браков недействительными МВД рассмотрит вопросы об аннулировании ранее выданных разрешительных документов, а также отмены решений о приеме в гражданство РФ.

Параллельно в Петрозаводском горсуде уже рассматривается одно заявление о признании недействительным брака. Началась эта история с обращения в миграционную службу жительницы одной из республик Закавказья. Она, будучи на 33 года младше супруга, гражданина России, претендовала на получение российского гражданства. "Но изучение представленных документов и изучение архивов раскрыло обстоятельства в своем роде уникальной истории. Много лет назад супруг заявительницы, тогда еще гражданин той же республики, приехал в нашу страну и в Петрозаводске, женившись на россиянке, вступил в гражданство РФ. Через несколько лет, не расторгнув предыдущий брак, он вновь женился на другой россиянке, уроженке той же малой родины", - рассказали в полиции.

Затем, не расторгнув предыдущие браки, этот мужчина заключил все в том же закавказском государстве третий по счету брак. Но самое интересное, что женился он на своей невестке - женщине, имеющей детей от его родного сына. И после такого странного брака со своим свекром женщина обратилась за российским гражданством.

По российским законам не допускается заключение брака, если хотя бы один из потенциальных супругов уже состоит в браке - суд вправе аннулировать его

По версии полицейских, причудливые семейные перипетии объясняются так: первый брак был заключен мужчиной, чтобы получить разрешение на временное проживание не в общем порядке, а в льготном. Третий брак заключен, чтобы мать родных внуков также в льготном порядке получила разрешение на временное проживание и гражданство.

По законам РФ не допускается заключение брака, если хотя бы один из потенциальных супругов уже состоит в браке.

В минувший понедельник суд в городе Светлый в Калининградской области признал брак, заключенный между россиянкой и гражданином Узбекистана, фиктивным. Было установлено, что иностранец заплатил будущей супруге за то, чтобы после свадьбы побыстрее оформить себе разрешения на временное проживание в России. А в Томской области к делу и вовсе подключилось местное управление ФСБ. По версии следствия, двое томичей "из корыстных побуждений организовывали фиктивные браки иностранцев с гражданами России, что позволяло мигрантам легализоваться.