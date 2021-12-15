Польских чиновников научат писать документы простым языком

Чиновников польского города Тыхы учат писать документы простым языком, не перегружая объявления, извещения и сообщения для жителей канцелярскими оборотами. Для этого их направляют на специальные курсы языкознания.

Бумаги, поступающие из госучреждений, пестрят канцеляризмами, из-за которых простым людям трудно понять суть написанного. В польском городе Тыхы объявили войну "заумным" канцелярским оборотам, за три года обучив более 200 чиновников и сотрудников соцслужб писать понятным жителям языком. Местные власти рассчитывают, что это упростит жизнь и самим служащим, которым придется меньше времени тратить на разъяснения по телефону смысла написанных ими же бумаг. Фото: GettyImages

"Слишком длинные тексты, перегруженные предложения, непонятные слова, ссылки на огромное количество документов - это то, чем грешат чиновничьи бумаги. Мы решили это изменить, чтобы более эффективно взаимодействовать с жителями. Мы помогли им, но и себе тоже. Теперь нам поступает меньше звонков с вопросами. А ведь на дополнительные разъяснения мы тратили время, которое могли посвятить другим важным делам", - рассказала журналистам секретарь горадминистрации Анета Любонь-Стыщак.

99 процентов жителей считают, что письма чиновников стали гораздо понятнее

На днях городской информационный портал подвел итоги объявленной властями в 2018 году кампании. За это время более 200 городских чиновников и сотрудников социальных служб прошли обучение - как писать в документах просто и понятно. Для этого из одного из крупнейших польских университетов - Вроцлавского - был приглашен профессор языкознания Томаш Пекот. Он разработал курс: "Правильный польский язык в деловой корреспонденции - "простой язык" - лекции, занятия в группе, компьютерные тренинги".

В рамках этих занятий городские чиновники анализировали образцы документов, отправленных жителям горадминистрацией, и вместе с педагогами работали над новыми - более доступными для понимания простых горожан посланиями. В мэрии Тыхы также подготовили справочное пособие для сотрудников, в котором объясняется на примерах из служебной практики, как писать проще, и перечисляются наиболее распространенные канцеляризмы и подходящие слова для их замены.

Учеба продолжается - в следующем году на курсы отправят сотрудников городского центра социальной помощи. Но уже сейчас горадминистрация провела опрос, который показал: 99 процентов жителей считают, что письма и извещения стали гораздо понятнее.

Как вам это?

Яна Лантратова, первый зампред комитета Госдумы по просвещению:

- Я была общественником и чиновником и училась переходить с языка на язык, до сих пор пытаюсь избавиться от канцеляризмов в речи, борюсь с привычкой. Потому что сейчас как депутат понимаю, что ценностью является как раз умение говорить понятным языком для людей, на которых мы работаем - тех, на кого эти законы и нововведения направлены. Однако в России документы пишутся сложным для восприятия канцелярским языком, из-за чего может возникнуть путаница в их толковании и, как следствие, правоприменении. Используемые авторами предложения необоснованно длинные, с обилием причастных оборотов, зависимых слов и отсутствием глаголов. От такой синтаксической сложности теряется мысль. В некоторых случаях это можно объяснить необходимостью точечных правовых установлений, но это скорее исключения. В большинстве случаев можно и даже необходимо писать лаконичнее. Законодателям при создании документов надо руководствоваться в первую очередь правилами русского языка, уметь сокращать экспертные формулировки с сохранением смысла.

Напомню, кстати, что ранее были разработаны методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов. Там, например, депутатов призывают давать им точные, четкие названия, чтобы исполнители могли по наименованию законодательного акта определить его основное содержание, легко запомнить, при необходимости быстро отыскать.

Владимир Сипягин, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, экс-губернатор Владимирской области:

- Есть разница - писать документы и законы или писать письма и ответы гражданам. К примеру, законы пишутся юристами на профессиональном языке. Вы - журналисты - доносите их содержание до граждан России на доходчивом языке. А на письма отвечают сотрудники, которые стараются донести ответ до гражданина доходчиво.

Артем Хохлов, заместитель губернатора Ростовской области:

- Надо стремиться, чтобы документы, которые составляют в органах власти, были изложены просто и понятно. Кстати, в Ростовской области уже несколько лет как в квалификационные требования к госслужащим ввели знание русского языка, и они стоят на первом месте при отборе кандидатов на ту или иную должность. Чиновник должен говорить с населением на грамотном и доступном для понимания языке, уметь изложить и объяснить любые вопросы. Этому помогает и работа в чат-ботах мессенджеров. Все органы власти имеют аккаунты в соцсетях, общаются с жителями напрямую в формате обычной беседы.

Подготовили Татьяна Замахина, Лариса Ионова