Получены детальные снимки черной дыры в центре Млечного Пути

Европейская южная обсерватория ESO получила самые детальные и четкие на сегодняшний день снимки сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, расположенной в центре Млечного Пути.

Снимки и их краткий обзор опубликованы на сайте ESO. Новые изображения были получены при помощи приемника GRAVITY, установленного на очень большом телескопе-интерферометре VLTI в Чили. Этот приемник собирает и обобщает данные, полученные всеми четырьмя 8,2-метровыми телескопами, входящими в состав VLTI.

Этот метод наблюдений оказался очень сложным, однако именно он помог получить изображения с детализацией в 20 раз выше, чем когда-либо прежде. Высокая четкость снимков также позволила совершить новые открытия. Например, в окрестностях черной дыры астрономы обнаружили ранее неизвестную звезду. Кроме того, при помощи новых снимков им удалось измерить орбиты других звезд в центре Млечного Пути и определить массу черной дыры Стрелец A*.

"Новые снимки VLTI имеют невероятно высокое пространственное разрешение и большую, чем когда-либо, проницающую силу, - говорит Юлия Штадлер из Института астрофизики Макса Планка в немецком Гархинге. - Мы просто потрясены количеством полученных на этих снимках деталей, количеством звезд, обнаруженных вокруг черной дыры".

К слову, вновь открытая звезда получила предварительное обозначение S300. Ее еще предстоит изучить, а пока ученые сосредоточили свое внимание на других известных объектах. Например, им удалось произвести точные измерения звезды S29, которая в мае 2021 года рекордно близко подобралась к черной дыре.

Наблюдения показали, что эта звезда двигалась с огромной скоростью в 8 740 километров в секунду. На ней она прошла от черной дыры на расстоянии всего 13 миллиардов километров - это примерно в 90 раз больше расстояния между Солнцем и Землей.

По космическим меркам, такое расстояние ничтожно мало. К тому же общепринятая теория гласит, что черные дыры, особенно сверхмассивные, обладают мощным приливным влиянием, которое буквально способно затянуть внутрь них крупные объекты, включая звезды. Но в данном случае S29 благополучно миновала черную дыру. Кстати, никогда ранее астрономы еще не наблюдали звезды, несущиеся с такой огромной скоростью на таком близком расстоянии от черной дыры.