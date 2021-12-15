Получены детальные снимки черной дыры в центре Млечного Пути

Новости

Арабская каллиграфия пополнила список культурного наследия ЮНЕСКО 16:05
Новая госпрограмма Росреестра принесет в бюджет 250 млрд рублей 16:02
Хуснуллин: Подготовлены меры по поддержке строительства жилья и ипотеки 15:58
Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири - 2" 15:53
На Украине продлили адаптивный карантин до конца марта 2022 года 15:49
Спускаемый аппарат "Союза ТМА-12М" выставлен в Музее космонавтики 15:45
Голикова заявила о скачке цен на автомобили для здравоохранения на 20% 15:45
Археологи рассказали, что скрывалось в славянских курганах Польши 15:40
Принц Чарльз посвятил Хэмилтона в рыцари 15:37
Конституционный суд Беларуси: Санкции противоречат Уставу ООН 15:24
В Минэнерго РФ оценили идею ЕС отказаться от долгосрочных контрактов по газу 15:21
В Москве мужчина умер после тренировки на ринге 15:19
Специалист Минздрава: "Омикрон" скоро вытеснит "дельту" 15:12
Путин: Риски от удорожания стройматериалов лучше свести к нулю 15:07
"Газпром": Украина использовала почти весь газ, рассчитанный на зиму 14:56
Пассажирские авиаперевозки восстановились почти на 90% от уровня 2019 года 14:51
Лукашенко назвал своей главной задачей уберечь Беларусь от войны 14:34
В Калмыкии рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП 14:24
Памфилова приняла участие в акции "Елка желаний" 14:14
Путин и Си Цзиньпин обсудили создание независимой финансовой структуры 14:11
Педагог из Самары признан лучшим воспитателем России 14:09
Шольц: Германия готова к диалогу с РФ 14:08
В центре Москвы после пожара в заброшенной школе нашли два тела 13:57
Сенаторы одобрили заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года 13:49
В ФАС опровергли информацию о проверке цен на ПЦР-тесты 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 15:15
Рубрика: Общество

Получены детальные снимки черной дыры в центре Млечного Пути

Текст: Денис Передельский
Европейская южная обсерватория ESO получила самые детальные и четкие на сегодняшний день снимки сверхмассивной черной дыры Стрелец A*, расположенной в центре Млечного Пути.

Снимки и их краткий обзор опубликованы на сайте ESO. Новые изображения были получены при помощи приемника GRAVITY, установленного на очень большом телескопе-интерферометре VLTI в Чили. Этот приемник собирает и обобщает данные, полученные всеми четырьмя 8,2-метровыми телескопами, входящими в состав VLTI.

Фото: iStock
Анализ образца миссии "Аполлон-17" приоткрыл тайну создания Луны

Этот метод наблюдений оказался очень сложным, однако именно он помог получить изображения с детализацией в 20 раз выше, чем когда-либо прежде. Высокая четкость снимков также позволила совершить новые открытия. Например, в окрестностях черной дыры астрономы обнаружили ранее неизвестную звезду. Кроме того, при помощи новых снимков им удалось измерить орбиты других звезд в центре Млечного Пути и определить массу черной дыры Стрелец A*.

"Новые снимки VLTI имеют невероятно высокое пространственное разрешение и большую, чем когда-либо, проницающую силу, - говорит Юлия Штадлер из Института астрофизики Макса Планка в немецком Гархинге. - Мы просто потрясены количеством полученных на этих снимках деталей, количеством звезд, обнаруженных вокруг черной дыры".

К слову, вновь открытая звезда получила предварительное обозначение S300. Ее еще предстоит изучить, а пока ученые сосредоточили свое внимание на других известных объектах. Например, им удалось произвести точные измерения звезды S29, которая в мае 2021 года рекордно близко подобралась к черной дыре.

Наблюдения показали, что эта звезда двигалась с огромной скоростью в 8 740 километров в секунду. На ней она прошла от черной дыры на расстоянии всего 13 миллиардов километров - это примерно в 90 раз больше расстояния между Солнцем и Землей.

По космическим меркам, такое расстояние ничтожно мало. К тому же общепринятая теория гласит, что черные дыры, особенно сверхмассивные, обладают мощным приливным влиянием, которое буквально способно затянуть внутрь них крупные объекты, включая звезды. Но в данном случае S29 благополучно миновала черную дыру. Кстати, никогда ранее астрономы еще не наблюдали звезды, несущиеся с такой огромной скоростью на таком близком расстоянии от черной дыры.

Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Маткапитал проиндексируют по фактическому уровню инфляции
Совфед отклонил закон об онлайн-платформах в школах из-за технической ошибки
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски
В Минэнерго РФ оценили идею ЕС отказаться от долгосрочных контрактов по газу
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии