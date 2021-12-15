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15.12.2021 21:36
Рубрика: Власть

Посольство в ФРГ назвало недружественным шагом высылку дипломатов РФ

Текст: Диана Ковалева
Высылка дипломатов РФ из Берлина является недружественным шагом и не останется без соответствующей реакции. Об этом заявили в российском посольстве в немецкой столице.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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"Подтверждаем, что 15 декабря 2021 года послу России в ФРГ руководством МИД ФРГ было сообщено решение германских властей об объявлении двух дипломатических сотрудников посольства персонами нон грата. Со своей стороны [мы] заявили решительный протест, подчеркнув, что подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время", - заявили в посольстве.

Ранее сегодня глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что немецкие власти объявили двух сотрудников российского посольства в Берлине персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

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