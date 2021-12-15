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15.12.2021 22:16
Рубрика: Экономика

Правительство обсудило с бизнесом корректировку инвестиционного режима

Текст: Анастасия Селиванова

Правительство РФ обсудило с крупным бизнесом план корректировки закона о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). По данным РБК, программа модернизации обсуждалась 15 декабря, речь шла о привлечении 14 трлн рублей инвестиций.

Правительство продолжит работу по совершенствованию механизма СЗПК, подтвердили "Российской газете" в Минэкономразвития РФ. В пресс-службе отметили, что под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова прошло заседание рабочей группы по содействию в реализации новых инвестиционных проектов. В нем приняли участие представители бизнеса, министерства экономического развития и министерства финансов.

Предприниматели предлагают изменить порядок защиты капиталовложений

Закон о СЗПК предполагает госзащиту капиталовложений при реализации инвестиционных проектов на территории РФ, эксперимент по нему был запущен в прошлом году. Компании получают преференции в виде налогового вычета и госсубсидий, при этом гарантируется, что условия реализации проектов не будут ухудшаться.

В СЗПК могут участвовать проекты стоимостью от 250 млн рублей. Всего было заключено 36 соглашений на 1,3 трлн рублей, план на предстоящие три года - не менее тысячи соглашений на 14 трлн рублей.

На совещании 15 декабря Андрей Белоусов заявил, что обновленный режим в отношении СЗПК будет принят в весеннюю сессию Госдумы. Он включает восемь пунктов: региональные власти должны иметь право участвовать в согласовании и реализации инвестпроектов; под СЗПК не смогут попасть старые проекты; уполномоченный ФОИВ должен быть ответственным за верификацию требований к проекту; будут указаны особенности одновременного использования СЗПК и других режимов; должна быть возможность заключения мирового соглашения; нужно предусмотреть условия выполнения соглашений в случае экономических форс-мажоров; нужен перечень стабилизационных оговорок и компенсаций; на фоне глобального энергоперехода необходимы стимулы для внедрения компаниями НДТ.

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