Правительство РФ поддержит социально-значимую литературу в 2022 году

Стартовал прием заявок от книжных издательств на получение господдержки в 2022 году. Об этом сообщает портал ГодЛитературы.РФ. Минцифры России выпустило приказ от 06.12.2021 г. № 1288 "Об объявлении приема заявок и организации работы по предоставлению из федерального бюджета субсидии на издание социально значимой литературы в 2022 году".

Субсидии можно получить на издание новой литературы - то есть той, которая отсутствует на книжном рынке России. Заявленные книги должны быть актуальными и оригинальными, а также иметь социальную направленность. К примеру, они могут рассказывать о знаменательных датах российской истории и культуры, поднимать проблемы подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни. Получить субсидию может издательство, которое существует на рынке не меньше года.

Прием заявок осуществляется с 15 декабря 2021 года по 18:00 15 февраля 2022 года. С 2021 года проведением конкурсного отбора издательств и предоставлением финансирования занимается Минцифры. Ранее это был функционал Роспечати.