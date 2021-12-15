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15.12.2021 12:37
Рубрика: Власть

Правительство РФ поддержит социально-значимую литературу в 2022 году

Текст: Наталья Соколова

Стартовал прием заявок от книжных издательств на получение господдержки в 2022 году. Об этом сообщает портал ГодЛитературы.РФ. Минцифры России выпустило приказ от 06.12.2021 г. № 1288 "Об объявлении приема заявок и организации работы по предоставлению из федерального бюджета субсидии на издание социально значимой литературы в 2022 году".

Фото: Сергей Николаев
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Субсидии можно получить на издание новой литературы - то есть той, которая отсутствует на книжном рынке России. Заявленные книги должны быть актуальными и оригинальными, а также иметь социальную направленность. К примеру, они могут рассказывать о знаменательных датах российской истории и культуры, поднимать проблемы подрастающего поколения, пропагандировать здоровый образ жизни. Получить субсидию может издательство, которое существует на рынке не меньше года.

Прием заявок осуществляется с 15 декабря 2021 года по 18:00 15 февраля 2022 года. С 2021 года проведением конкурсного отбора издательств и предоставлением финансирования занимается Минцифры. Ранее это был функционал Роспечати.

Власть Работа власти Госуправление Культура Литература

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