Премьера нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" состоится 17 декабря

Первые серии нового мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" зрители увидят 17 декабря. Студия "Союзмультфильм" задумала премьеру как по-настоящему народную: первая серия будет показана на 79 уличных медиаэкранах по всей стране.

Называется серия "Лунапарк", ее увидят в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Уфе. Запланировано два сеанса - утренний и вечерний (в 8:30 и 18:00 по московскому времени), которые стартуют на всех экранах одновременно.

С 17 декабря четыре новых эпизода мультсериала - "Лунапарк", "На чемоданах", "Быстрее, выше, сильнее" и "Пляж" станут доступны подписчикам мультимедийной платформы Okko. Спустя три дня, 20 декабря, мультсериал также стартует в эфире телеканалов "Карусель" и "МУЛЬТ". Помимо этого, серию "Лунапарк" можно будет также посмотреть в рамках официального аккаунта "Союзмультфильма" "Вконтакте".

В "Ну, погоди! Каникулы" помимо уже знакомых зрителю эпизодических персонажей - Бегемота, Свинки, Котенка - появятся новые второстепенные герои - спортивный Барсук Тим, интеллектуал Ежик Шу, модница Косуля Уля.

Действие развернется на круглогодичном курорте, но Волк больше не будет гоняться за Зайцем, чтобы его съесть: спортивный интерес - во главе всего. Однако в отчаянной жажде признания и побед Волк зачастую будет выбирать нечестные методы, что станет причиной курьезных ситуаций.

Как и классическая версия, сериал "Ну, погоди! Каникулы" будет наполнен трюками, юмором и захватывающими погонями с приключениями. Мультсериал выполнен в технике 3D с элементами 2D, он представит обновленную мультвселенную, где Волк, оставаясь все тем же хулиганом, стал моложе, а Заяц, напротив, повзрослел. "В нем можно узнать современного молодого юношу, который ведет активный образ жизни, интересуется новыми технологиями, занимается спортом и наукой", - так поясняется в присланном в "РГ" анонсе сериала студии "Союзмультфильм".

Новый мультсериал - результат работы талантливой команды молодых авторов. Так, креативным продюсером ленты выступил Андрей Жидков, который ранее принимал участие в таких проектах как "Малышарики" (режиссер), "Тима и Тома" (режиссер), "Дракоша Тоша" (режиссер), а также является создателем таких признанных на национальном и международном уровне короткометражных фильмов "То, что есть у меня", "Не пуговица", "Счастье". Режиссером "Ну, погоди! Каникулы" выступил Максим Волков, на счету которого такие проекты как "Буба" (режиссер), "Волки и овцы: безумное путешествие" (режиссер), "Садко" (режиссер, сценарист и монтажер), "Бука. Мое любимое чудище" (режиссер, сценарист).

В разработке сценариев также принимал участие Вячеслав Благодарский - опытный сценарист таких проектов, как Comedy Club, "ПрожекторПерисХилтон".

Свои голоса главным героям подарили шоумены Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев, а автором обновленной аранжировки к музыкальной теме заставки - композиции "Водные лыжи" Тамаша Деака мультсериала стал популярный исполнитель Иван Дорн и авторы его музыкального издательства Masterskaya.

"Это одна из самых ответственных и волнительных премьер в новой истории "Союзмультфильма": мы представляем сериал, вдохновленный самым любимым мультфильмом поколений граждан нашей страны, - отметила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, - спустя десятилетия легендарные герои возвращаются на экраны, чтобы подарить свой неповторимый юмор, обаяние и находчивость современным детям. Новое "Ну, погоди! Каникулы" - это "мостик" между прошлым и будущим и замечательный повод собраться у экранов всей семьей".

По ее словам, перезапуск легендарного классического мультсериала рассчитан на аудиторию 6-8 лет и выполнен в сложном для анимации жанре бездиалоговой гэговой комедии.