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15.12.2021 07:33
Рубрика: Общество

Профессор рассказал об опасности перегрева сидений в машине

Текст: Ольга Орлова
Фото: Фото: AP Фото: Фото: AP
Фото: Фото: AP

Прекрасная опция современных автомобилей - подогрев сидений. Это делает поездки в машине комфортными даже в лютую стужу. Однако по большому счету, как и многое в этой жизни, созданное для комфорта человека, данная функция автомобиля имеет и негативную сторону. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik профессор, кандидат медицинских наук Андрей Демин.

Фото: Istock
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Дело в том, что в организме человека все предусмотрено природой. В частности, неспроста мужские половые железы находятся вне тела, - для их правильного функционирования важна температура - немного более низкая, чем в теле. Если же постоянно подогревать органы таза, то это противоречит законам природы и такой любитель понежиться в тепле рискует получить мужское бесплодие.

Теплые сиденья - хороший способ избежать переохлаждения, когда человек садится в промерзшую машину. Ведь переохлаждение, в свою очередь, провоцирует различные воспаления, в том числе радикулиты и остеохондрозы. Однако пользоваться системой подогрева нужно в меру, советует профессор. Не стоит устанавливать слишком высокую температуру, чтобы пытаться согреться. Сидение должно быть прогрето до нормальных температур - только, чтобы исключить ощущение, что вы садитесь на холодное.

"Пока вы прогреваете машину на холоде, пока вы ходите вокруг нее, смотрите, в каком она состоянии, стряхиваете с нее снег, вот на это время включаете подогрев сиденья, а после этого выключаете и едете", - говорит врач. Если же "подогреваться" постоянно, то как только вы выйдете на мороз, можно запросто получить переохлаждение, слишком высока будет разница температур.

Провокационную систему подогрева можно заменить специальными накидками - ковриками, которые кладут на сильно остывшие сидения.

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