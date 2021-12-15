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15.12.2021 12:48
Рубрика: Власть

Профильный комитет ГД предлагает ввести посещение храмов без QR-кодов

Текст: Татьяна Замахина

Гражданам необходимо разрешить посещение храмов без предъявления QR-кода. Об этом говорится в рекомендациях профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Фото: Максим Коротченко/РГ
Профильный комитет ГД поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах

16 декабря Госдума планирует рассмотреть законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест, который не коснется аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. Профильный комитет рекомендует при рассмотрении во втором чтении добавить в него норму о возможности посещения храмов без QR-кодов.

Такое положение содержится в заключении комитета и подготовленном им проекте постановления Госдумы. Его планируется принять при рассмотрении в первом чтении, чтобы замечания были учтены при дальнейшей работе над документом.

При этом делается оговорка - посещение культовых сооружений без кодов, если иное решение не принято главой региона.

Госдума, кроме того, будет рекомендовать правительству проработать вопрос введения ПЦР-тестов для граждан с противопоказаниями к прививке от коронавируса при посещении ими МФЦ.

Напомним, что, согласно подготовленному к первому чтению документу, совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

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