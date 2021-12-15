Путин и Си Цзиньпин обсудили создание независимой финансовой структуры

На переговорах по видеосвязи лидеры России и Китая говорили о создании финансовой структуры, на которую не могли бы влиять третьи страны. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой структуры для обслуживания торговых операций России и Китая", - сказал Ушаков. "Чтобы третьи страны не могли влиять", - уточнил он.

И Владимир Путин, и Си Цзиньпин также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов на фондовые рынки друг друга, сообщил Ушаков.