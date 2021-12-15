Путин: Нужен механизм постоянного контроля цен на стройматериалы

Правительству необходимо создать постоянный механизм контроля за ценами на строительные материалы, заявил президент Владимир Путин. Проблема их удорожания и, как следствие, роста стоимости объектов в рамках нацпроектов обсуждалась на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства уточнил у вице-премьера Марата Хуснуллина, как федеральное правительство участвует в рассмотрении случаев удорожания госконтрактов. "Вы как-то принимаете участие? Или ФАС принимает участие в определении этих объемов удорожания по инертным материалам, по строительным общим материалам? Они же там по-разному могут "нарисовать", - обратил внимание Путин.

Вопросами занимается первый вице-премьер Андрей Белоусов и Федеральная антимонопольная служба. Все заявленные случаи удорожания материалов направляются на рассмотрение в ФАС. "У нас есть открытый чат, куда все регионы сбрасывают информацию, если у них есть какие-то факты удорожания, - сказал Хуснуллин. - По ряду регионов мы выявили, что, например, кирпич подорожал на 40 процентов абсолютно необоснованно".

Кабинет министров предусмотрел схему дополнительного финансирования выросших в цене контрактов, которые завершаются в 2021 году. По словам вице-премьера, эти расходы исполнителей будут оплачены в следующем году по специальному постановлению. Средства будут взяты в резервном фонде.