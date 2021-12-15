Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве

Правительство не должно ждать, пока регионы доделают стройки, запланированные в рамках нацпроектов. Нужно им помочь. Об этом заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло в формате видеоконференции.

"В зоне прямой ответственности правительства находится завершение строительства не только федеральных, но и региональных объектов", - напомнил Владимир Путин. "Не нужно ждать и все время ссылаться на то, что наши коллеги в регионах что-то там недоделали или сделали не вовремя. Помогите им, пожалуйста", - указал он.

"Нужно ввести их объекты в эксплуатацию в намеченные сроки. Именно о такой конструкции мы и договаривались, когда запускали национальные проекты", - подчеркнул президент.