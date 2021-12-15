Президент поручил "сдвинуть влево" сроки модернизации первичного звена медицины

Президент России Владимир Путин обратился к правительству с просьбой пересмотреть приоритеты и "сдвинуть влево" сроки выделения средств на нужды первичного звена здравоохранения, чтобы "не уходить за 2025 год" в вопросе его модернизации.

В среду глава государства провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором вице-премьер Татьяна Голикова предложила выделять средства на программу модернизации медицины опережающими темпами. Она напомнила, что стоимость проекта оценивается в 500 миллиардов рублей.

"Прошу посмотреть приоритеты и их расстановку, - обратился президент к премьеру Михаилу Мишустину. - Какие-то вещи, может быть - тоже очень важные, можно передвинуть вправо, а вопросы, связанные со здравоохранением, с первичным звеном - подвинуть влево, чтобы нам не уходить за 2025 год".

Путин пояснил, что если не сделать этого оперативно, то к 2025 году накопятся новые проблемы, на решение которых потребуются дополнительные деньги. "Надо определиться с индексацией средств, сдвинуть влево и обозначить эту тему как приоритетную и для нас, и для регионов", - поставил задачу президент.