Путин призвал добиваться более ощутимых результатов при реализации нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин призвал добиваться при реализации нацпроектов более ощутимых результатов. Каждая российская семья должна их почувствовать, подчеркнул глава государства.

"Важно закрепить и продолжить позитивные тенденции в экономике, социальной сфере, в решении экологических проблем и повышении качества жизни граждан как результата, чтобы добиваться реальных, более ощутимых и весомых результатов для каждой российской семьи и для страны в целом", - заявил президент на совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что несмотря на то, что на совещании обсуждались проблемные вопросы, в целом работа идет довольно хорошими темпами.

Путин призвал правительство держать проблемные темы на постоянном контроле, включить их в свою повестку в первое полугодие будущего года.