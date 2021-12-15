Путин призвал энергичнее вкладывать деньги в туристическую инфраструктуру

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обратил внимание на то, что большая часть средств на нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" пошла в уставной капитал профильной корпорации, а не на строительство объектов. Он также призвал не упустить возможности для развития внутреннего туризма, которые дает пандемия коронавируса.

"У нас по этому направлению в целом фиксируется исполнение на 83,1%, но значительные деньги пошли не на реальную работу, не на строительство инфраструктуры, строительство объектов, а на взносы в уставной капитал корпорации "Туризм.рф". А основные работы выполнены только на 51%", - сказал Путин. "Перспективы-то какие, Дмитрий Николаевич?" - адресовал он вопрос вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Тот пояснил, что речь идет о молодом нацпроекте, в котором участвует аж 17 федеральных ведомств, а многие меры поддержки отрасли применяются впервые. По словам вице-премьера, в течение года было заключено 53 инвестиционных проекта (планировалось 50). "Взносы в корпорацию "Туризм.рф" - это были деньги, которые распределяются на 53 инвестиционных проекта, это деньги возвратные, которые будут возвращаться по мере того, как проекты будут запущены, и вкладываться в другие проекты, которые принесут наибольший эффект для наших туристов", - заявил Чернышенко.

Президент также обратил внимание, что пандемия коронавируса дала толчок к развитию внутреннего туризма в России. "С одной стороны - беда с коронавирусом, с другой - создает дополнительные условия, - отметил он. - Жизнь так распорядилась, что центр переместился на внутренний туризм. Этим надо воспользоваться".

Глава государства призвал энергичнее вкладывать деньги в туристическую инфраструктуру. "Надо дополнительный импульс придать всем, кто этим занимается", - добавил Путин.