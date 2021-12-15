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15.12.2021 17:53
Рубрика: Власть

Путин призвал Савельева "не хитрить" с программой пассажирского транспорта

Текст: Кира Латухина
Президент поручил министру транспорта согласовать до конца года программу по пассажирскому транспорту, чтобы с 2022 года она уже заработала. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое он провел в формате видеоконференции.

С 1 января 2022 года должна стартовать программа комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта, и Владимир Путин поинтересовался этим процессом. Валерий Савельев стал искать материалы. "Так, спокойнее, спокойнее", - призвал его президент. Министр сказал, что есть надежда, что программа заработает в срок и перешел к финансированию.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"В соответствии с вашим поручением формируется программа, где уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, решение по которым принято по инициативе "Мобильный город". У нас также задействованы механизмы обновления общественного транспорта с использованием возвратных средств, это инвестиционные кредиты, бюджетные кредиты, и мы привлекаем для этого Государственную транспортную лизинговую компанию - это 9,9 млрд рублей", - сообщил министр. Минтранс подготовил проект постановления по финансированию проекта за счет бюджетных инфраструктурных кредитов на 100 млрд рублей на 2023-2027 годы, также добавил он.

"Вы сказали, что надеетесь, что к 1 января 2022 года программа заработает, назвали впечатляющие цифры финансирования, в целом, как я понимаю, с финансированием проблем нет. Вопрос: программа сама готова или нет?" - повторил вопрос президент. "Готова, находится в стадии согласования", - последовал ответ. "Мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова", - объяснил Путин. "Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу уделить этому должное внимание, и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с началом года она действительно заработала", - заключил он.

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