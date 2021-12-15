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15.12.2021 15:34
Рубрика: Власть

Путин рассказал об итогах выполнения нацпроектов к концу 2021 года

Текст: Галина Мисливская
Работа над реализацией национальных проектов в этом году не прекращалась, несмотря на пандемию коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на ежегодном совещании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Отмечу, что, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, работа по национальным проектам не прекращалась. Более того, есть индикаторы, которые показывают, что динамика, интенсивность здесь даже растут", - отметил глава государства. Об этом говорит, например, кассовое освоение расходов. В 2019 году оно запаздывало, если сравнивать с исполнением федерального бюджета в целом, а сейчас эти показатели выровнялись, указал президент.

"Для справки: на 1 декабря 2019 года федеральный бюджет был исполнен на 78 процентов, а расходы по национальным проектам - на 70. На 1 декабря текущего года расходы и федерального бюджета, и расходы по нацпроектам исполнены на 80 процентов", - привел он пример.

Говоря о конкретных результатах, Владимир Путин отметил следующее:

- уже выполнен годовой план по ремонту дорожной сети городских агломераций, в этих населенных пунктах проживает около половины россиян;

- опережением графика идет и расселение аварийного жилья: за 10 месяцев текущего года в новые современные квартиры переехали 120 тысяч человек - это столько же, сколько за все два предыдущих года; в январе будет запущена новая программа расселения, на нее в бюджете заложено 45 миллиардов рублей на ближайшие два года;

Фото: Анастасия Украинская
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- за последние годы создано около 180 тысяч мест в яслях, очередь в целом по стране сократилась вдвое, а в 31 регионе - полностью исчезла, все дети до 3 лет могут пойти в ясли; очередь по остальным регионам - 73,5 тысяч детей;

- в начальной школе организовано бесплатное горячее питание, его получают более 7 миллионов школьников;

- адресную помощь от государства получают семьи, где растут порядка 7 миллионов детей;

- социальными контрактами охвачено около 800 тысяч человек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

- за три года в 78 регионах введена в эксплуатацию 271 школа на 177 тысяч мест; до конца 2024 года планируется построить 1300 школ; в ближайшие пять лет будет реализована программа капитального ремонта и технического обновления действующих школ, она охватит 7300 зданий;

- более 800 тысяч школьных учителей и 100 тысяч кураторов в колледжах и техникумах получают доплаты за классное руководство и кураторство;

- с 2018 года введены в эксплуатацию 1750 фельдшерских пунктов и врачебных амбулаторий, в регионы поступило свыше 1000 передвижных медицинских комплексов, в итоге объем медицинской помощи увеличился в два раза;

Фото: Из архива семьи
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- более 40 тысяч единиц медицинского оборудования поставлено в детские и онкологические лечебные учреждения;

- открыто более 350 амбулаторных центров онкологической помощи;

- "сердечники" в прошлом году получили право на бесплатные лекарства, сейчас их получают около 600 тысяч человек;

- ликвидировано 60 объектов загрязнения окружающей среды, до конца года закроются еще шесть;

- закрыты и рекультивированы 30 несанкционированных свалок в границах городов, до конца года ликвидируют еще 12;

"Национальные проекты крайне важны для наших граждан, они должны вести к повышению благополучия российских семей, менять к лучшему городскую среду, социальную сферу, создавать новые возможности для бизнеса", - подчеркнул президент.

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