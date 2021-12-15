Путин: Риски от удорожания стройматериалов лучше свести к нулю

Риски выполнения мероприятий нацпроектов, вызванные ростом цен на строительные материалы, необходимо снизить до минимума, а лучше вообще свести к нулю, заявил президент Владимир Путин.

"Все работы и объекты, запланированные в рамках национальных проектов, должны быть реализованы, и речь идет не о суммах выделенных и освоенных средств, а о построенных садах, школах и объектах инфраструктуры", - подчеркнул он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Повышение цен охватило широкую номенклатуру товаров и не обошло стройматериалы. В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, по словам президента, все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах и задержках строительства. Правительству, указал Путин, нужно подготовить четкие алгоритмы действий по объектам, которые строятся на федеральном и региональном уровне.