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15.12.2021 17:18
Рубрика: Власть

Путин: Россияне скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года в стране будет активизирована работа по модернизации первичного звена здравоохранения. Президент отметил, что пандемия во всем мире нанесла серьезный урон здоровью людей, и Россия не исключение.

Фото: Максим Мишин/ РИА Новости
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"Считаю правильным, если в ближайшие два года мы серьезно активизируем работу по укреплению первичного звена здравоохранения", - сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Путин поручил скорректировать объем расходов по этому направлению с учетом инфляции.

Отдельно президент заявил о недопустимости снижения планки в части обновления медицинской инфраструктуры.

"Я понимаю, что многие вещи сверстаны, определены, это очень трудно делать. Я вас прошу поработать над этим, чтобы не ждать будущих бюджетных периодов, а уже сейчас вложить средства в дело: в создание и техническое перевооружение объектов здравоохранения и наращивание их возможностей", - сказал президент.

Он также обратил внимание на то, что удовлетворенность россиян медицинской помощью является главным показателем эффективность работы властей. "Пока этот показатель достаточно скромный", - считает президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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