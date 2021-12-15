Реестр недвижимости засекретят из-за мошенников

Предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН) о чужих квартирах может быть ограничено. Об этом стало известно на заседании Совета Федерации, где выступил с докладом руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Сейчас можно заказать выписку о любом объекте недвижимости, где указаны в том числе фамилия, имя и отчество его владельца. Это востребовано, например, при сделках с недвижимостью - покупатель может убедиться, что объект действительно принадлежит продавцу. Однако это повышает риски мошенничества и потери собственности, считают сенаторы. "Сейчас каждый может получить информацию о каждом, заплатив установленные средства, и даже без уведомления правообладателя. И использовать эту информацию - такая статистика, к сожалению, есть - для совершения мошеннических сделок", - согласился Скуфинский.

Международный опыт показывает, что идет общий тренд на защиту персональных данных, добавил он. Порядок предоставления подобных сведений в разных странах отличается. Где-то получить сведения о владельце можно только с его согласия. В других странах заявитель должен обосновать получение информации, указать на существенную необходимость ее предоставления. "Вопрос серьезный, он требует глубокой проработки и изучения. Росреестр готов этот вопрос обсуждать, изучать и совместно прорабатывать", - подчеркнул Скуфинский. Ситуацию изучат комитеты Совета Федерации, при необходимости будут подготовлены изменения в законодательство.

Скуфинский также рассказал, что правительством утверждена госпрограмма "Национальная система пространственных данных". Предполагается, что к 2030 году будут созданы единая федеральная сеть геодезических станций и отечественная электронная картографическая основа страны, будут почти на 100% собраны и выверены сведения в ЕГРН, все услуги Росреестра станут доступны на портале госуслуг. Будет сформирован банк данных земли для жилищного строительства в объеме не менее 200 тыс. гектаров, а сроки регистрации прав и кадастрового учета не превысят одного дня.

Десять регионов снизили цены на кадастровые работы для владельцев гаражей

Все это приведет к сокращению бюрократических процедур, сокращению сроков и затрат людей и бизнеса, отметил Скуфинский. Бюджет благодаря программе получит 27 млрд руб. налогов за счет увеличения на 20% налогооблагаемых площадей после проведения комплексных кадастровых работ. Внесение в ЕГРН точных сведений о правообладателях недвижимости (сейчас нет полных данных о 48 млн объектов) увеличит объемы налоговых сборов на 150 млрд рублей. В целом экономический эффект от программы можно оценить в 250 млрд руб., отметил он.

Уже в 2022 году удвоится число регионов, где будут проведены комплексные кадастровые работы. "Если обычные кадастровые работы для гражданина, бизнеса стоят, например, за участок в 10 соток 10-15 тыс. руб., то стоимость комплексных кадастровых работ в 10-15 раз дешевле", - пояснил Скуфинский. До сих пор Росреестру ежегодно выделялось 180 млн руб. на софинансирование этих работ с регионами, на следующий год выделено уже около 700 млн руб., сообщил Скуфинский. Это позволит провести комплексные работы уже в 40 регионах.

Десять регионов снизили цены на кадастровые работы, проводимые в рамках "гаражной амнистии". Среди них Адыгея, Мордовия, Республика Коми, Астраханская, Владимирская, Смоленская, Тульская и Свердловская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО. Предельная стоимость таких работ - 1-5,5 тыс. руб.