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15.12.2021 11:10
Рубрика: Экономика

Более 1 млн кубометров снега утилизировано в Москве в декабре

Текст: Ирина Огилько

С начала декабря более 1 млн кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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За первую половину месяца в городе прошло несколько сильных снегопадов. Выпало более 37 см снега, это почти месячная норма осадков, точнее почти 90 процентов от месячной нормы.

"На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано более 1 млн кубометров снега, - сказал Бирюков. - В этом сезоне в столице круглосуточно работают 56 снегосплавных пунктов, для утилизации собранного снега в центральном административном округе при необходимости задействуют 38 мобильных снегосплавов". Он напомнил, что работа этих установок заключается в использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. При этом попавший со снегом мусор оседает в песколовках. Как отметил Бирюков, снегосплавные пункты экологичны и помогают эффективно решать задачи по утилизации снега.

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