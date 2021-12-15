Более 1 млн кубометров снега утилизировано в Москве в декабре

С начала декабря более 1 млн кубометров снега вывезено на столичные снегосплавные пункты и утилизировано. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

За первую половину месяца в городе прошло несколько сильных снегопадов. Выпало более 37 см снега, это почти месячная норма осадков, точнее почти 90 процентов от месячной нормы.

"На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано более 1 млн кубометров снега, - сказал Бирюков. - В этом сезоне в столице круглосуточно работают 56 снегосплавных пунктов, для утилизации собранного снега в центральном административном округе при необходимости задействуют 38 мобильных снегосплавов". Он напомнил, что работа этих установок заключается в использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. При этом попавший со снегом мусор оседает в песколовках. Как отметил Бирюков, снегосплавные пункты экологичны и помогают эффективно решать задачи по утилизации снега.