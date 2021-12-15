Что московские археологи нашли в уходящем году

Столичные археологи в этом году сделали более 15 тысяч находок, а за последние 11 лет - свыше 75 тысяч. Об этом вчера сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, площадь раскопок в этом сезоне достигла 11 500 квадратных метров, что сопоставимо с размерами фуд-молла "Депо". Археологи работали сразу на нескольких крупных площадках - улицах Ильинке, Сретенке, Динамовской и Гончарной, в Замоскворечье и Китай-городе. "Это территории с крайне интересными богатыми культурными слоями, где исторически пересекались торговые маршруты, были мастерские, то есть велась активная городская жизнь", - объяснил Емельянов и показал журналистам артефакты, отражающие предновогодний быт москвичей. Например, на Гончарной улице долгое время "пряталась" белоглиняная сковорода XVIII века. Глину для ее изготовления добывали в районе современной Гжели. Прессе также презентовали красные печные изразцы XVI века. Их нашли на Гончарной улице, Ильинке и в Замоскворечье. На первом изображен крылатый конь, на втором сюжет "Штурм крепости" - всадник в сапогах держит коня за удила и взбирается по лестнице на крепость, а на третьем - двуглавый орел. По словам Емельянова, не исключено, что по таким изразцам дети когда-то изучали историю страны.

Из "детской" коллекции глава департамента показал две свистульки-уточки, обнаруженные на Динамовской улице и на Сретенке. Первая относится к XVIII веку, вторая - к XVII веку. Еще на Динамовской улице нашли два фрагмента белоглиняных расписных флейт XVII века. На таких инструментах дети могли играть на праздниках. На Дубининской улице и в районе Замоскворечья отыскали фарфоровую статуэтку в виде рождественского ягненка, миниатюрную японскую скульптуру из слоновой кости и расписную поливную птичку. Находки относятся к XIX веку.

Самая древняя находка этого сезона-женские стеклянные браслеты XII века

Самая древняя находка этого сезона - женские стеклянные браслеты XII века. "В XII веке, когда, по нашим данным, Москва только была основана, московские красавицы уже щеголяли в дорогих нарядах, - рассказал Емельянов. - Эти находки имеют точный хронологический диапазон. По мнению археологов, они свидетельствуют о том, что еще до возникновения города Москвы поселение, окруженное крепостной стеной, было экономически и социально развитым".