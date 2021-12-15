Дептранс Москвы предупредил о 8-балльных пробках на дорогах

Движение в Москве на 16:30 оценивается в 8 баллов. В ближайшие часы движение будет сильно затруднено. Об этом предупреждает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

В качестве основной причины заторов специалисты называют начало периода предпраздничных поездок в торговые центры, а также дорожные работы, из-за которых ограничено движение. Основные затруднения сейчас наблюдаются на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре.

При этом основные "стройки-стопоры":

- МКАД, 90-й километр, внутренняя сторона и 85-й километр, внутренняя сторона Проспект Мира, д. 198

- ТТК, Рижская эстакада, внутренняя сторона, Лужнецкая эстакада, внешняя сторона

- Волгоградский проспект д.45

По прогнозу специалистов, движение станет свободней после 20 часов.