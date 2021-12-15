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15.12.2021 22:56

Экологическая лаборатория КлнАЭС подтвердила соответствие стандартам

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) подтвердила соответствие лаборатории отдела охраны окружающей среды (ЛООС) Калининской АЭС новым требованиям национального стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
Фото: Калиниская АЭС Фото: Калиниская АЭС
Фото: Калиниская АЭС

Оценка соответствия проводилась по всем направлениям деятельности лаборатории, включенным в утвержденную область аккредитации. Проверялись обеспечение правильности и полноты выполнения измерений химических веществ в объектах природной среды, достоверность и точность результатов. Также изучалось состояние материально-технической базы, квалификация и опыт персонала лаборатории.

Фото: Калининская АЭС
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ЛООС Калининской АЭС осуществляет производственный экологический контроль нормативно-очищенных сточных вод и ведет наблюдение за состоянием воды в озерах-охладителях Песьво и Удомля, а также в реках гидрологически связанных с ними. Исследования проводятся по более чем 20 показателям качества воды.

По словам начальника лаборатории Ольги Цицер, лаборатория активно внедряет в свою работу самые передовые методы и приборы контроля. В их числе - атомно-абсорбционная спектрометрия и ионная хроматография. Они позволяют снизить предел обнаружения веществ, определяемых в пробах воды, уменьшить воздействие вредных факторов на операторов и существенно сократить время на проведение измерений.

Лаборатория отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС аккредитована в Федеральной службе по аккредитации с 2009 года. В 2014 году она прошла переаттестацию и получила новый бессрочный аттестат аккредитации. Каждые два года лаборатория проходит подтверждение компетентности и проверку соответствия критериям аккредитации. Наличие такого аттестата свидетельствует о компетентности и достоверности результатов лабораторных исследований, а также способствует их признанию на международном уровне.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Калининская АЭС

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