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От замка до здравницы

В подмосковном поселке Быково можно окунуться в историю с пользой для здоровья
Текст: Аксинья Донская
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 285(8636)
Зима является лучшим временем для восстановления сил и здоровья. Неслучайно именно это время года многие выбирают для отпуска. Причем отправляются не на заграничные курорты, а в Подмосковье, которое прекрасно в январе-феврале. Вдали от шумного мегаполиса можно не только отлично провести время, но и оздоровиться. Зимние виды отдыха на искристом снегу подарят радость взрослым и детям. А как прекрасен свежий морозный воздух, да еще и с запахом хвои!
Зимой в Быково можно покататься на лыжах и коньках. Фото: Санаторий "Сосны" Зимой в Быково можно покататься на лыжах и коньках. Фото: Санаторий "Сосны"
Зимой в Быково можно покататься на лыжах и коньках. Фото: Санаторий "Сосны"

Бесспорно, отдых в Раменском районе Московской области может стать незабываемым, подарить массу новых впечатлений и эмоций, зарядить бодростью, оптимизмом и новыми силами. Именно там есть все для отличного отдыха с пользой для здоровья, ведь это край, в котором рука об руку идут старина и современность, памятники зодчества XVIII столетия и передовые технологии современной медицины. Кстати, неслучайно именно поселок Быково называют островком Европы в Подмосковье. А расположенный там санаторий "Сосны" известен еще с советских времен.

Быково находится всего в 24 километрах от Москвы. Поселок получил имя от названия села, в свое время принадлежавшего главнокомандующему Михаилу Измайлову. Для обустройства вотчины он пригласил лучшего зодчего того времени Василия Баженова, который вместе со своими учениками построил замок, сегодня являющийся архитектурным памятником. А возведенная в том месте белокаменная церковь Владимирской иконы Божией Матери признана шедевром зодчества мирового значения.

Имение было оформлено в стиле французского ренессанса и представляло собой большой архитектурно-парковый ансамбль. Впоследствии усадьба сменила нескольких владельцев и видоизменилась. В период советской власти в разное время в главном корпусе размещались специальная школа подрывников, приют для беспризорных детей и даже санаторий для лечения больных туберкулезом.

Несмотря на такую неоднозначную историю по сей день в Быково сохранились главный дом-дворец, готический православный храм, пейзажный парк с двумя прудами и ротонда. Сегодня можно свободно посетить ту самую белокаменную церковь и полюбоваться уникальной архитектурой усадьбы, погулять по ее тенистым аллеям, посидеть на лавочках, притронуться к вековым деревьям, насладиться ароматом елей и сосен.

Кстати, еще с советских времен в Быково можно было встретить много незрячих людей. Ведь неслучайно именно здесь в живописном уголке Подмосковья еще в середине 70-х годов прошлого века была основана здравница Всероссийского общества слепых "Сосны", которая по сей день славится своими специалистами.

Сегодня это современный, прекрасно оснащенный санаторий, куда едут люди с хроническими заболеваниями органов зрения, сердца и сосудов, с проблемами опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Но, конечно же, особое внимание здесь по-прежнему уделяется офтальмологии, ведь сюда нередко приезжают инвалиды, имеющие частичную или полную потерю зрения. А еще именно здесь не раз проводились чемпионаты России по шашкам, шахматам, гандболу среди людей с ограниченными физическими возможностями.

- На входах в корпуса у нас установлены радиомаяки, на перила нанесены специальные надписи по Брайлю, ступени лестниц окрашены в яркий цвет, что помогает быстро ориентироваться в пространстве, - рассказывает директор здравницы Юрий Сибряев.

В уютных корпусах и на тенистых аллеях можно повстречать также молодежь: в санатории нередко проходят и детско-юношеские спортивные сборы по разным видам спорта. Юные спортсмены со своими тренерами приезжают целыми командами со всей России.

Зимой в Быково можно покататься на лыжах и коньках, отправиться в бассейн на аквааэробику, занятия с тренером или же в спа-комплекс. Летом и осенью там можно собирать грибы, растущие под роскошными хвойными деревьями. А еще познакомиться с обитателями живописного пруда - утками и карасями. Вдали от трасс свежий воздух с запахом хвои богат озоном, а аромат сосен оказывает благотворное воздействие на организм. Смолистый запах обеспечивают фитонциды, которые очищают воздух от болезнетворных бактерий. В сочетании с правильным диетическим питанием, соблюдением режима дня и рекомендаций специалистов это обязательно принесет свои плоды и зарядит силами на будущий год.

Так что, выбирая маршруты для зимнего отдыха, бесспорно стоит отдать предпочтение скромному подмосковному поселку. Добраться туда несложно, а вот впечатлений и пользы от такого путешествия будет много.

Аромат сосен оказывает благотворное воздействие на организм. Фото: Санаторий "Сосны"
В регионах Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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