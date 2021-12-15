Гордума Калуги продолжит сотрудничество с университетом юстиции

14 декабря глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и директор Калужского института Всероссийского государственного университета юстиции Андрей Савинов поставили подписи под документом, предусматривающим продление соглашения о сотрудничестве между институтом и городской думой Калуги.

Глава городского самоуправления пообщался со студентами и ответил на вопросы, связанные с принятием бюджета Калуги, выделением дополнительных средств для борьбы с пандемией, развитием системы здравоохранения, ремонтом дорог.

Юрий Моисеев рассказал студентам о работе представительного органа и полномочиях депутатского корпуса, реализации проекта "Безопасные и качественные автодороги", планах по реконструкции транспортной развязки на Синих мостах и строительству канатной дороги, а также о работе волонтеров и помощи медицинским учреждениям и социально незащищенным слоям населения.