Калужские депутаты помогли больнице скорой помощи

14 декабря глава городского самоуправления Калуги, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Юрий Моисеев и депутат городской думы Константин Сотсков передали врачам Больницы скорой медицинской помощи имени К.Н. Шевченко необходимое оборудование - десять масок для аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Оборудование было закуплено местным отделением партии "Единая Россия" при финансовой поддержке депутата Константина Сотскова, эти маски жизненно необходимы для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии", - прокомментировал Юрий Моисеев.

Стоимость каждой маски - порядка 12 тысяч рублей.

Для больных с высоким процентом поражения легких ИВЛ, зачастую, это единственный шанс на спасение, им требуется большое количество кислорода под высоким давлением. Закупленные маски используются для неинвазивной ИВЛ, создают герметизацию и не дают спадаться альвеолам.

Маски для аппаратов ИВЛ многоразовые, рассчитаны на 60 использований, но случается что пациенты, находящиеся в реанимации, повреждают маски. В связи с этим больнице требуется иметь резервное оборудование.