Калужские депутаты помогли больнице скорой помощи

"Оборудование было закуплено местным отделением партии "Единая Россия" при финансовой поддержке депутата Константина Сотскова, эти маски жизненно необходимы для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии", - прокомментировал Юрий Моисеев.
Стоимость каждой маски - порядка 12 тысяч рублей.
Для больных с высоким процентом поражения легких ИВЛ, зачастую, это единственный шанс на спасение, им требуется большое количество кислорода под высоким давлением. Закупленные маски используются для неинвазивной ИВЛ, создают герметизацию и не дают спадаться альвеолам.
Маски для аппаратов ИВЛ многоразовые, рассчитаны на 60 использований, но случается что пациенты, находящиеся в реанимации, повреждают маски. В связи с этим больнице требуется иметь резервное оборудование.