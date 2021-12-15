Костромскую чиновницу будут судить за оставление детей-сирот без жилья

В Костромской области в суд направлено уголовное дело о халатности, в результате которой больше 350 детей-сирот не получили положенное им жилье.

Как установило следствие, в 2018 - 2020 годах, руководитель управления строительства и капитального ремонта комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности администрации Костромы не выполнила свои обязанности по приобретению квартир для 352 детей-сирот, имеющих право на получение жилья на территории города.

- Плохо контролировались работы по строительству МКД для детей-сирот, а также были допущены нарушения при организации конкурсных процедур, из-за чего аукционы не состоялись, - пояснила официальный представитель СУ СК РФ по региону Ольга Вакурова.

В прокуратуре региона уточнили, что чиновница не обеспечила эффективное использование бюджетных денежных средств, выделенных для исполнения государственных полномочий по приобретению жилья для социально не защищенной категории граждан. В результате положенные по закону квартиры до сих пор не получили 352 человека.

Свою вину обвиняемая не признала. Однако, по информации СК, в основу доказательственной базы легли показания потерпевших, должностных лиц администрации, заключение экономической судебной экспертизы, протоколы выемок служебной документации и других следственных и процессуальных действий. В уголовном деле - 38 томов.

Прокуратура Костромской области утвердила обвинительное заключение по делу, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.