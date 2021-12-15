Ликсутов: На новом участке метро - 20 процентов новых пассажиров

В среднем каждый пятый пассажир нового участка БКЛ московского метро раньше не пользовался подземкой. Об этом ТАСС заявил заммэра Максим Ликсутов.

"На данный момент мы понимаем, что каждый пятый пассажир линии - это новый пассажир. То есть около 20% поездок совершают люди, которые, в том числе, пользовались до этого личным транспортом. Всего же около 9 тысяч личных авто не выехали на дороги за первую неделю работы нового участка Большого кольца - это очень высокий показатель", - рассказал он.

Опросы показали, что 90 процентов пассажиров довольны расширением метро. В среднем поездки горожан стали на 20-30 минут быстрее.