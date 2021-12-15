Липецкие школьники заняли пятое место по сбору макулатуры

Коробки и крафтовая упаковочная бумага, старые тетради и потрепанные книги - все это выстроено в макулатурные башни в коридорах лицея N 66 в Липецке неслучайно. Всероссийская акция #БумБатл, стартовавшая здесь накануне, заставила родителей школьников провести бумажное расхламление не только дома, но и в офисах.

Липецкий лицей в прошлом году так активно собирал макулатуру, что стал абсолютным победителем среди всех школ страны. Дети тогда сдали в качестве вторсырья свыше 11 тонн бумажных отходов. В целом же в области собрали почти 32,3 тонны, завоевав в общероссийском конкурсе пятое место.

- И в этот раз мы надеемся собрать не меньше, - уверенно заявили школьники, выстраивая макулатурные небоскребы.

В первый же день акции они загрузили бумажными отходами два грузовика.

Заместитель директора лицея N?66 Елена Сеитова напомнила, что прошлогодние рекордные 11 тонн собирали две недели и теперь есть цель превзойти этот результат. Ученики в этом вопросе очень рассчитывают на поддержку родителей. Рассказами о бумажной битве они дома уши прожужжали: папы и мамы признались, что пришлось офисные бумаги пересмотреть, у родственников спрашивать, не завалялись ли старые книги на чьем-нибудь чердаке, а потом все это перевязывать тесемочкой и везти в лицей.

Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина на открытом #БумБатл-уроке отметила, что за 10 месяцев 2021 года липчане сдали уже около 5,5 тысячи тонн макулатуры. В регионе продолжат создавать инфраструктуру для раздельного сбора отходов. Так, по области уже установлено более 2,5 тысячи специальных контейнеров, ими активно пользуются. Кроме того, жители региона приносят макулатуру в пункты приема вторсырья, где за это можно еще и деньги получить.

Впрочем, #БумБатл для липчан не только акция с конкретным материальным эффектом. Галина Рощупкина и педагоги лицея самым активным участникам дали совет - присмотреться к профессии эколога.

- Если вы уже встали на этот путь, то рассмотрите экологическую специальность, - предложила чиновница школьникам. - По международным оценкам экспертов, именно экологи входят в тройку наиболее востребованных в ближайшие пять - десять лет профессий. С такими компетенциями молодые липчане смогут трудоустроиться и на малой родине.

Кстати

Сбор макулатуры в рамках всероссийской акции продлится до 20 декабря. Однако это лишь часть #БумБатла. Школьники, помимо того что собирают вторсырье, пишут и снимают мотивирующие посты и видеоролики в социальных сетях. Самых креативных авторов ждет встреча со звездами - амбассадорами акции.