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15.12.2021 19:54

Максим Шабалин провел в Нововоронеже мастер-класс для юных фигуристов

Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Максим Шабалин провел мастер-класс для юных фигуристов Нововоронежа.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

В ходе полуторачасовой тренировки Максим Андреевич также отобрал кандидатов для участия в XIV Международном детском проекте "Nuclear Kids" по направлению "Фигурное катание". По итогам всех испытаний дети поедут в летний творческий лагерь, где под руководством Олимпийских чемпионов поставят яркое ледовое шоу, с которым впоследствии будут гастролировать по городам России.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Мне очень понравилась и Ледовая арена "Остальная", и нововоронежские дети и главное та атмосфера, которая здесь царит. Тренировочная база отличная. Есть все условия, чтобы успешно работать и показывать хороший результат. Это прекрасное начало для создания и развития собственной школы фигурного катания, занимаясь в которой можно будет добиться высоких результатов", - отметил после мастер-класса Максим Шабалин.

Стоит отметить, что "Фигурное катание" - новое направление в проекте "NucKids", ранее талантливые школьники под руководством команды профессионалов ставили музыкальные спектакли и снимали игровые фильмы.

Цикл мастер-классов проходит с 9 по 21 декабря в пяти атомных городах России: Снежинск (Челябинской области), Глазов (Республика Удмурттия), Обнинск (Калужская область), Железногорск (Красноярский край) и Нововоронеж.

"Это большая честь - принимать на Нововоронежской земле таких признанных звезд фигурного катания, как Максим Шабалин. Нововоронежская АЭС, Концерн "Росэнергоатом" и Госкорпорация "Росатом" делают все, чтобы наши дети не только учились у лучших, но и делали это в хороших условиях. Мы постоянно совершенствуем спортивную и образовательную базу города атомщиков, что помогает нам покорять новые вершины в работе, в учебе, в жизни", - сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС Вячеслав Шваров.

В 2022 году организатором Международного детского творческого проекта "Nuclear Kids" традиционно станет Департамент коммуникаций Госкорпорации "Росатом" при поддержке Департамента по взаимодействию с регионами и программы "Территория культуры Росатома".

Проект "NucKids" призван содействовать созданию и укреплению дружеских связей между детьми сотрудников атомных предприятий России и предприятий зарубежных партнеров Госкорпорации "Росатом", развивать новые традиции детского творчества, расширять кругозор ребят, а также популяризировать атомную энергетику среди подрастающего поколения.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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