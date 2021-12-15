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15.12.2021 14:06
Рубрика: Власть

Мосгордума одобрила установку памятника погибшему главе МЧС

Текст: Ирина Огилько
На заседании столичного парламента депутаты поддержали предложение об установке в столице памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву.
Фото: пресс-служба МЧС России
Памятник главе МЧС Евгению Зиничеву открыли в Элисте

Как сообщает ТАСС, решение было единогласно принято на заседании Мосгордумы. Памятник поставят в сквере на улице Кременчугской, 5, корп 1, это район Фили-Давыдково. Поставят памятник не за счет бюджета, его установку профинансирует инициатор возведения памятника РВИО. Общая сумма составит 20 млн рублей. На проект памятника проведут открытый конкурс.

Напомним, что генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга.

В регионах Власть Работа власти Регионы Культура Арт Музеи и памятники Москва Московская городская дума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

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