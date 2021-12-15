Мосгордума одобрила установку памятника погибшему главе МЧС

На заседании столичного парламента депутаты поддержали предложение об установке в столице памятника погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву.

Как сообщает ТАСС, решение было единогласно принято на заседании Мосгордумы. Памятник поставят в сквере на улице Кременчугской, 5, корп 1, это район Фили-Давыдково. Поставят памятник не за счет бюджета, его установку профинансирует инициатор возведения памятника РВИО. Общая сумма составит 20 млн рублей. На проект памятника проведут открытый конкурс.

Напомним, что генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга.