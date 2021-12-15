Новый мусорный завод сохранит населению 230 млн рублей в год

Платить за вывоз мусора меньше на 230 млн рублей в год будут жители Тульской области после запуска нового комплекса по обработке и утилизации отходов мощностью 480 тысяч тонн отходов в год. Об этом сообщает пресс-служба ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Компания вложила постройку предприятия 990 млн рублей в форме выкупа облигационного займа. Общая стоимость строительства завода составит 3,5 млрд рублей.

К 2030 году на сортировку должны попадать все твердые коммунальные отходы, а объем полигонного захоронения сократиться вдвое. Для этого необходимо увеличить переработку мусора, нарастить извлечение из него полезных компонентов и фракций для превращения их во вторичные материальные ресурсы.

"Комплекс переработки отходов в городе Туле" построит в Ленинском районе областной столицы ООО "Регион-Конкорд", дочерняя структура ООО "Хартия". Открытие намечено на первую половину 2023 года.

"Мощность нового комплекса, в финансировании создания которого примет участие ППК РЭО, составит 480 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, сказал глава компании Денис Буцаев. - Данный комплекс позволит выполнить показатели федерального проекта - на 100% по обработке (сортировке) и на 43,75% по утилизации отходов, поступающих на завод".

Из всего объема поступающего на завод содержимого мусорных баков, доля отбора вторичных материальных ресурсов составит 22,5%. Будут построены и мощности по утилизации - участок бесконтактного расщепления полимерных материалов (113 тыс. тонн в год) и участок производства технического грунта (97 тыс. тонн в год).

Этот комплекс будет использовать технологию бесконтактного расщепления полимеров за счет термического разложения - пиролиза. После него отходы распадаются на зольноуглеродистый остаток и парогазовую смесь. Первая субстанция абсолютно безвредна, из нее делают технический грунт. Состав газа схож с нефтепродуктами. Его частично компенсируют, а частично сжигают в топках установок и котельной комплекса, обеспечивая его автономную работу.

По данным ППК РЭО, с вводом в строй этого предприятии доля отходов региона, отправляемых на сортировку, вырастет вдвое, а на переработку - в девять раз. В результате нагрузка на тариф для населения за вывоз отходов сократится на 230 млн рублей.