Приезжие обокрали в Москве православный храм

В Москве четверо приезжих обокрали храм. Мужчины зашли в храм на Свободном проспекте и встали перед иконами возле ящика для пожертвований. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что, используя специальное приспособление, один из них извлек из ящика купюры. В это время остальные сообщники плотно окружили его, закрыв обзор другим прихожанам.

Троих воров задержали оперативники ОМВД России по району Новогиреево Москвы. Ими оказались ранее судимые граждане, прибывшие в столицу из Поволжья. Розыск еще одного соучастника продолжается.

В полиции считают, что фигуранты могут быть причастны к таким же преступлениям, совершенным на территории московского региона. Задержанные взяты под стражу.