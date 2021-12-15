Приезжий в Москве отобрал на улице у прохожего два миллиона рублей

Нападение произошло на 11-й Парковой улице. Полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что к 23-летнему молодому человеку подбежал незнакомый мужчина и распылил ему в лицо содержимое газового баллончика.

Нападавший стал вырывать у него из рук сумку, в которой находилось более двух миллионов рублей. Несмотря на активное сопротивление, разбойник смог отнять сумку, срезав острым предметом ее ручки, после чего скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого в разбое. Им оказался 22-летний приезжий. Баллончик у него был изъят, деньги он потратил. Как выяснилось, это разбойное нападение не было случайным. Пострадавший продает редкие предметы интерьера, а в тот день возвращался после совершения успешной сделки. Преступник узнал об этом от общих знакомых, подкараулил его недалеко от места проживания и совершил нападение. Задержанный взят под стражу.