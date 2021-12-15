"Путешествие в Рождество": куда отправиться за подарками и угощениями

В Москву вернулся самый красивый зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Площадки с ярмарками, каруселями и катками, закрытые в прошлом году из-за пандемии, вновь принимают гостей в центре и на окраинах города.

Их 27 и все - с особым стилем. Фестиваль охватывает традиции разных стран, по которым можно путешествовать целый месяц. Продлится он до 9 января. Делимся адресами, где горожан каждый день ждут национальные блюда, подарки, а главное - праздничное настроение.

Самое вкусное и интересное

Начинается фестиваль задолго до новогодних праздников, чтобы у москвичей было время отправиться в настоящее путешествие по родному городу, а заодно приобрести на широких ярмарках символы праздника, елочные игрушки и украшения для дома, подарки для близких и угощения к новогоднему столу. На улицах города вместе с мерцающими елками и сказочными декорациями выросли десятки домиков и торговых павильонов. Советуем начать праздничный маршрут из центра, где традиционно самые большие рождественские ярмарки.

На Тверской площади москвичей ждет бал-маскарад в рождественском лесу. Маски, веера, игрушки-щелкунчики в человеческий рост, лошадки-качалки, а вокруг лес - пихты, сибирские кедры, можжевельники - 1,5 тысячи хвойных деревьев. Звучат Петр Чайковский и Иоганн Штраус. Встречают гостей Дед Мороз и Снегурочка, они приглашают попробовать русский крендель, немецкий брецель, чешский трдельник. На елку здесь большой выбор игрушек-щелкунчиков, есть и заготовки для росписи, глиняные свистульки, а еще музыкальные шкатулки и настольные игры.

Площадь Революции преобразилась в купеческий базар. Многослойные бусы, сказочные камни-самоцветы и экомеха можно рассматривать часами, а чтобы не замерзнуть - заказать горячий чай с блинами. Но особой популярностью пользуется павильон не с угощениями, а теплыми шапками. Ушанки всех цветов и теплые варежки горожане берут и в подарок, и в свой гардероб.

В Кузьминках - советский Новый год. Площадку украшают бумажные гирлянды и самодельные снежинки. В шале продают горы мандаринов, готовят согревающий глинтвейн. На ярмарке кроме огромного выбора новогодних игрушек, можно купить и посуду на новогодний стол - салатницы, десертницы, пиалы, вазы. На белоснежном фарфоре заводская роспись. Посуду можно ставить в микроволновую печь и в посудомоечную машину - с затейливыми узорами ничего не случится.

Если добраться до ярмарки на улице Перерва, то можно приобрести мясо диких животных: сыровяленые и сырокопченые колбасы, нарезки, тушеное мясо, риеты и паштеты, сыровяленую оленину, сырокопченую косулю с кедровыми орехами, а еще чоризо из медведя и сало кабана.

В торговых шале на Вешняковской улице можно полакомиться крымскими сладостями. Здесь есть варенье, сироп, мармелад, пастила, чай - и все с ароматом лаванды. На подарок можно взять, к примеру, саше, разнообразные аромасвечи из 100% натурального соевого воска.

А вот рыбные деликатесы к праздничному столу можно найти на Профсоюзной улице. Здесь есть чавыча, голец, шашлычки из щуки, сома, кеты, барабульки, а к тому же осетр и белуга горячего копчения. Эта площадка, к слову, объединила традиции Центральной Европы. У торгующих на ней предпринимателей французский шоколад ручной работы: засахаренные цветы фиалки и розы, которые жалко будет съесть.

На Митинской улице - еще один уголок Франции. Здесь есть авторское варенье, которое готовится по фамильным рецептам с пряными травами, орехами и специями: вишневый соус с базиликом и чесноком, апельсиновый соус с кинзой и аджикой и другие неповторимые вкусы.

Закаляемся

В списке главных зимних развлечений москвичей - катание на коньках. На фестивальных площадках открылось 18 бесплатных ледовых катков. Покататься можно на площади Революции и площади Славы, Коптевском бульваре, улицах Перерва, Матвеевская и других. Для прохода на лед нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении "Московские сезоны". Если нет своих коньков, пару выдадут на месте за 50 рублей.

На Школьной улице рядом с метро "Площадь Ильича" каждый день - соревнования и мастер-классы по керлингу. Попробовать свои силы в натирании льда смогут взрослые и дети, но записаться лучше заранее и сразу командой - 5 человек и на два сеанса, чтобы отыграться в случае поражения. В игру допускаются дети от девяти лет, а для малышни открыт настольный керлинг.

Гулять так гулять

Опасаться ковида желающим окунуться в атмосферу праздника не стоит. Столичные власти предусмотрели строгие противоковидные меры, и если их соблюдать, то можно спокойно наслаждаться фестивалем. Вход на любую площадку возможен только после бесконтактной термометрии и в маске. Возле каждого домика и павильона антисептические средства, а также информация с напоминанием о важности соблюдения дистанции и заботы о себе и других. Расплатиться за покупки везде можно банковской карточкой через терминалы.

Справка "РГ"

Адреса праздника

Площадки фестиваля открыты каждый день до 9 января с 11.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 22.00 в выходные. Точные адреса площадок и другие подробности ищите на сайте moscowseasons.com.