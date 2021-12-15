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Рубрика: Общество

С появлением новых штаммов ученым предстоит решать сложные задачи

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 284(8635)
Вот уже два года коронавирусная инфекция остается главной медицинской и социальной проблемой и в мире, и в нашей стране. Общее собрание РАН, которое проходит в эти дни в Москве, организовано в необычном формате - целиком состоит из научной сессии, посвященной пандемии COVID-19.

- Два года весь мир живет в условиях новой реальности, в условиях пандемии. Более 270 млн заболевших во всем мире, более 5 млн умерших. Опыт этих двух лет показал, что только наука является той силой, которая может вывести человечество из пандемии, - прокомментировал важность повестки собрания глава РАН Александр Сергеев.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах

Один из уроков эпидемии - человечество будет продолжать сталкиваться с новыми инфекциями. "Пандемия показала, что фундаментальная вирусология - одна из важнейших наук в наше время, и ей нужно уделять гораздо больше внимания, чем уделяется сейчас", - сказал Сергеев, подчеркнув, что беспрецедентно быстрая разработка противоковидных вакцин, появление новых лекарств и медицинских технологий стали возможны только потому, что у ученых был задел, который они сумели использовать.

"Когда возникают подобные кризисы, и наука их принимает, - это уникальная возможность показать, насколько важны фундаментальные исследования", - отметил министр науки и образования Валерий Фальков.

При этом "узким горлом" остается взаимодействие ученых и бизнеса для того, чтобы выводить научные разработки для широкого практического применения.

Пандемия COVID-19 показала наличие острой необходимости в доступном тестировании, важна и скорость проведения диагностики, - об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас по уровню тестирования Россия занимает четвертое место в мире после Великобритании, Индии, США. "На сегодняшний день практически все результаты ПЦР и ИФА-тестов в России попадают на единую платформу, созданную ЦНИИ эпидемиологии", - отметила Попова. Созданный на базе института национальный регистр актуальных штаммов коронавируса, в котором собрано уже несколько тысяч образцов, позволяет изучать, как меняется патоген.

За два года ученые много узнали о новой инфекции. Но коронавирус по-прежнему преподносит много загадок. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала о многоцентровом исследовании, в котором изучалось влияние вируса на организм человека. "COVID провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам организма, которые характерны для стареющего организма, - сказала Скворцова. - Это связано с тем, что инфекция провоцирует процессы хронического воспаления". При этом есть и обнадеживающий момент - эти изменения могут быть обратимыми с помощью восстановительного лечения.

Большая часть сессии была посвящена анализу различных способов лечения COVID-19 и его последствий. При этом выступающие подчеркивали: важна профилактика, и основное средство защиты - это, безусловно, вакцинация.

За два года ученые много узнали о коронавирусе SARS-CoV-2, но он по-прежнему преподносит много загадок

В мире на сегодняшний день использовано уже более 8 млрд доз вакцин. Но в связи с изменчивостью вируса и появлением новых штаммов - "дельты", а теперь и "омикрона" - ученые оказались перед новым вызовом. Вакцины, разработанные на основании первоначального "уханьского" штамма, менее эффективны по отношению к "дельте" и, возможно, к "омикрону". "Вирус в результате мутаций накопил новые свойства, он получил увеличение контагиозности и также изменяется в антигенном плане: отсекает действие антител, выработанных вакцинацией", - рассказал замдиректора Центра имени Гамалеи член-корреспондент РАН Денис Логунов.

Чтобы защититься от изменяющегося вируса, необходимо поддерживать напряженность иммунитета, по этому пути - повторных бустерных прививок - пошли все регуляторы мира. "Но повторять прививки раз в три месяца нецелесообразно", - говорит Логунов. В Центре имени Гамалеи считают, что необходимо работать в другом направлении - регулярно обновлять вакцину под актуальный штамм.

С коллегой согласен и глава ФНЦ имени Чумакова РАН, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. В научном центре готовы представить инактивированные вакцины против COVID-19 на основе штамма "дельта" или комбинации новых штаммов, а также сделать комбинированную вакцину против гриппа и коронавируса.

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