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15.12.2021 08:00
Рубрика: Общество

Сергунина: В Москве по итогам года наградили самых активных волонтеров

Текст: Любовь Проценко

В столице по итогам года наградили волонтеров. Памятные подарки получили более тысячи человек, которые в 2021 году поддерживали патриотические мероприятия, помогали на культурных и других событиях. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что команда ресурсного центра "Мосволонтер" насчитывает свыше 130 тысяч добровольцев, а всего в добровольческой жизни города участвуют почти 670 тысяч человек.

Наталья Сергунина: Более 180 волонтеров представляли Москву на добровольческом форуме #МыВместе

"Москва - город добрых дел и людей. В столице развивается патриотическое, событийное, культурное, социально ориентированное, спортивное и другие направления добровольчества. Участвуя в самых разных мероприятиях и программах, волонтеры не только помогают в их организации, но и открывают для себя новые возможности, расширяют кругозор, заводят новых друзей".

Среди тех, кого наградили - Полина Окунева. Девушка занимается добровольчеством несколько лет. Она участница Всероссийского студенческого корпуса спасателей и ученицей Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

Еще один доброволец, которого отметили наградой, Наталья Полякова. В этом году она 485 часов провела на акции "Помощники вакцинации", успешно координировала действия волонтеров. Участвовала и в Московском урбанфоруме, чемпионате мира по футболу 2018 года, Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".

В 2021 году активное развитие получило культурное и экологическое добровольчество. Масштабным событием стал специальный проект "Весенняя неделя добра" под девизом "Добро - здоровая привычка". В рамках проекта добровольцы и жители города участвовали в городских акциях, мастер-классах, квизах, забегах и онлайн-встречах с экспертами в области медицины.

Узнать больше о культуре добрых дел, событиях и акциях можно на официальном сайте ресурсного центра "Мосволонтер", а также в социальных сетях "ВКонтакте", "Инстаграм" и "Фейсбук".

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