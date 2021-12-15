Собянин: В 2022 году в Москве будет реконструировано еще 50 поликлиник

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 15 декабря после комплексной реконструкции здание детско-взрослой поликлиники в районе Коньково и филиал № 4 детской городской поликлиники № 81. Подводя итоги модернизации лечебных учреждений, глава города отметил, что в 2021 году завершены работы по обновлению 35 поликлиник, а в 2022 году будут реконструированы еще 50.

"В Москве проводится самая кардинальная реконструкция, модернизация первичного звена здравоохранения за всю историю Москвы, - сказал Собянин. - Около половины всего поликлинического фонда морально и физически устарело, он был построен 50, 60, а то и 70 лет тому назад, и никакие поверхностные ремонты никакого эффекта не давали. Поэтому принято решение кардинально реконструировать около 200 поликлиник Москвы. Проводится модернизация, реконструкция самих зданий, остается, по сути дела, один остов. Все остальное перестраивается, включая перепланировку помещений и логистику. Создается комфортная среда и для пациентов, и для врачей. Оснащается самым современным оборудованием, комплектуется врачами до установленного стандарта. В настоящее время заканчивается и до конца года будет реконструировано 35 поликлиник. И в следующем году - еще полсотни".

Вся работа по обновлению первичного звена здравоохранения, по его словам, будет завершена в 2024 году.

Собянин поздравил коллектив поликлиники с открытием нового здания и наступающим Новым годом, поблагодарил медиков за их труд в период пандемии. С коллективом еще одной обновленной поликлиники в районе Можайский - филиала № 5 КДЦ № 4 на улице Беловежской, Собянин пообщался по видеоконференцсвязи.

Здание поликлиники в Коньково на улице Профсоюзной, где располагается филиал № 5 диагностическо-консультативного центра для взрослых № 1 и филиал № 4 детской поликлиники № 81, в ходе работ перестроили и разделили на два блока. Обновили фасад, заменили инженерные коммуникации и перегородки, дверные и оконные блоки. Установили новые современные лифты, системы вентиляции и кондиционирования.

В детском блоке, рассчитанном на 130 посещений в смену, прием ведут педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург. Есть кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, здорового ребенка, забора крови и приема анализов, выдачи справок и направлений.

Во взрослом блоке, рассчитанном на 380 посещений в смену, реконструкция позволила открыть в поликлинике кабинет маммографии, которого раньше не было. Теперь там есть отделение профилактики с кабинетами вакцинопрофилактики, дневной стационар на 15 коек. Прием ведут все необходимые специалисты: невролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, отоларинголог, уролог, хирург, а также врачи общей практики. Кабинеты их в соответствии с новым московским стандартом устроены так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным.

Закуплено 480 единиц нового оборудования, с помощью которого врачи могут проводить современные виды диагностики. В частности, флюорографические исследования теперь будут проводиться на рентген-аппарате типа U-дуга - универсальной цифровой системе, позволяющей выполнять рентгеновские снимки высокого качества разрешения и детализации с минимальной дозой облучения.

Для пациентов созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Теплые природные тона интерьеров создают приятную атмосферу. Новая навигация в поликлинике понятная, что позволяет без труда найти нужный кабинет. Для врачей и медицинских сестер оборудованы уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы.