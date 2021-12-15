Тамбовчанка заработала 23 миллиона на фиктивной продаже гаджетов

Молодая мать из Тамбова попалась на крупном мошенничестве с бытовой техникой и заемными средствами. Ей инкриминируют обман 55 человек.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 24-летняя женщина до рождения ребенка работала менеджером по продажам бытовой техники в крупном сетевом магазине. Сидя дома с ребенком, она стала предлагать своим знакомым покупку гаджетов в этом магазине с огромными скидками. Например, модную вещь за 70 тысяч рублей обещала "устроить" за 38.

"Деньги с "клиентов" она собирала, но дальше нескольких счастливчиков, реально купивших товар за полцены, дело не пошло. А "сарафанное радио" разносило информацию, что есть такая девушка, которая может помочь задешево приобрести электронику", - пояснили в МВД.

Получив наличные, тамбовчанка просила подождать товар два-три месяца, затем сетовала на задержку поставок в связи с пандемией COVID-19, а в итоге просто разводила руками и отказывалась от каких-либо обязательств. Вернуть деньги она тоже якобы не могла, так как они исчезли. Жертвами обмана стало 45 человек.

Еще у десятерых женщина одолжила крупные суммы под проценты, но тоже ничего не вернула.

Уголовное дело о мошенничестве рассмотрит Ленинский районный суд Тамбова.