В Ярославле маршрутка сбила девушку на остановке

Ярославская полиция устанавливает обстоятельства наезда рейсового автобуса на пешехода на остановке общественного транспорта.

По информации УМВД по Ярославской области, ДТП произошло утром 14 декабря на остановке "Площадь Юности" регионального центра.

- Водитель маршрутного автобуса ПАЗ не справился с управлением, совершил выезд на тротуар и сбил стоявшую вблизи остановки девушку 2005 года рождения, которая позже с ушибами обратилась за медпомощью, - рассказали в ведомстве.

Водитель с места ДТП уехал, но личность его вскоре установили сотрудники ДПС ГИБДД. За рулем автобуса находился 44-летний житель Ярославля. В момент наезда на девушку он был трезв.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции после осмотра места ДТП составили акт о неудовлетворительных дорожных условиях, а именно - скользкости.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), а также составлен административный материал по статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена).