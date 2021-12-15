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15.12.2021 13:36
Рубрика: Происшествия

В Ярославле маршрутка сбила девушку на остановке

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Ярославская полиция устанавливает обстоятельства наезда рейсового автобуса на пешехода на остановке общественного транспорта.

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По информации УМВД по Ярославской области, ДТП произошло утром 14 декабря на остановке "Площадь Юности" регионального центра.

- Водитель маршрутного автобуса ПАЗ не справился с управлением, совершил выезд на тротуар и сбил стоявшую вблизи остановки девушку 2005 года рождения, которая позже с ушибами обратилась за медпомощью, - рассказали в ведомстве.

Водитель с места ДТП уехал, но личность его вскоре установили сотрудники ДПС ГИБДД. За рулем автобуса находился 44-летний житель Ярославля. В момент наезда на девушку он был трезв.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что сотрудники Госавтоинспекции после осмотра места ДТП составили акт о неудовлетворительных дорожных условиях, а именно - скользкости.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), а также составлен административный материал по статье 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена).

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