В юбилейный год открываются тайны семьи Некрасовых

10 декабря исполнилось 200 лет со дня рождения классика русской литературы, поэта, публициста Николая Алексеевича Некрасова. Филологи Ярославского педуниверситета имени К. Д. Ушинского подготовили и издали к знаменательной дате книгу "Некрасовская энциклопедия: ярославские страницы", где, по их словам, впервые под одной обложкой максимально полно представлены результаты исследований российских некрасоведов за последние 100 лет и открыто немало малоизвестных фактов из жизни знаменитого ярославца. Об этом наш корреспондент беседует с писателем и педагогом, инициатором и составителем издания Ольгой Скибинской.

От подозрений - в Грешнево

Ольга Николаевна, в энциклопедии вам удалось объединить результаты исследовательской работы ученых за последние 100 лет. Это не только литературоведческие статьи, но и биографические материалы. К биографии классика, несомненно, оказавшей влияние на его творчество, в год 200-летнего юбилея интерес тоже повышенный. Несколько мифологизированная в советское время фигура народного заступника сегодня открывается с совершенно разных ракурсов...

Ольга Скибинская: Если точно, то мы объединили результаты исследований за последние 120 лет. И речь идет прежде всего о страницах жизни поэта, связанных с Ярославской землей, которую Н. А. Некрасов считал своей родиной. Хотя фактически родился в Каменец-Подольской губернии, то есть на территории нынешней Украины, а в ярославское родовое имение Грешнево его привезли в возрасте примерно пяти лет. Биографы А. С. Некрасова долгое время считали, что приезд его с семьей в Грешнево пришелся на позднюю осень 1824 года. Однако ярославский некрасовед В. И. Яковлев доказал, что отец поэта с семьей перебрался в Грешнево летом - осенью 1826 года. Это было связано и с затянувшимися судебными процессами между родственниками по разделу наследства, оставшегося после деда поэта Сергея Алексеевича, и, видимо, в определенной степени с обстановкой, сложившейся в результате разгрома южного центра декабристского движения.

Во время военной службы в Каменец-Подольской губернии отец поэта действительно был связан с декабристами?

Ольга Скибинская: До ухода в отставку в 1823 году Алексей Некрасов служил в Немирове, в воинском подразделении, входящем в 18-ю пехотную дивизию 2-й армии. Штаб-квартира 2-й армии располагалась в Тульчине - в 30 километрах от Немирова. В Тульчине же в 1821-1826 годах размещалась центральная управа Южного общества, возглавляемая П. И. Пестелем. В планы руководителей Южного общества входило проведение в январе 1826 года восстания на юге России. В это же время на Украине начались крестьянские бунты. Однако планы южных декабристов не сбылись. Документальных доказательств причастности А. С. Некрасова к деятельности декабристов не обнаружено. Конечно, он не мог не быть знаком с офицерами - членами тайного общества. Но более вероятен другой сценарий его отъезда: начавшиеся в конце 1825 года расследования по делу о декабристах создали атмосферу подозрений и недоверия в армии и среди гражданского населения. И опасения за судьбу своего семейства заставили Алексея Сергеевича переехать из беспокойных мест в тихую родовую усадьбу - сельцо Грешнево.

Унаследовал от отца

Некрасов действительно принадлежал к древнему дворянскому роду?

Ольга Скибинская: Современные исследователи считают род дворян Некрасовых восходящим к концу ХVI века. Однако в XIX веке документальных свидетельств древности рода предки великого поэта предъявить не могли. Некрасовым вообще неоднократно приходилось доказывать свою принадлежность к дворянству, которое официально начало исчисляться по первому офицерскому чину прапорщика, полученному отцом поэта в 1810 году, - это давало право на потомственное дворянство. Отставной майор и мелкий помещик, владевший имением с несколькими десятками крестьян, Алексей Сергеевич поначалу не имел средств даже на утверждение родового герба, так как сия процедура обходилась почти в 60 рублей - в треть его годовой пенсии. Герб дворянского рода Некрасовых был утвержден лишь в 1916 году Николаем II.

Уже признанный в столице поэт и издатель, приезжая в родные края, мог переночевать на сеновале

То есть место Некрасова в отечественной литературе и журналистике - заслуга исключительно его самого, его таланта?

Ольга Скибинская: Талант Некрасова сочетался с его огромнейшей работоспособностью. Однако, похоже, художественное восприятие мира Николай Алексеевич унаследовал в какой-то степени от отца. Алексей Некрасов всю жизнь изыскивал средства на содержание своей немаленькой семьи, но разбогател только на шестом десятке: владел землей в Ярославской, Владимирской, Симбирской губерниях, держал перекладных лошадей. Тогда-то, в 1850-х, для души и дела он смог завести у себя в имении духовой оркестр, инструменты для которого выписывал из Парижа. "Музыка, - писал он сыну Федору в конце 1857 года, - теперь составляет единственное мое удовольствие". Кроме того, оркестр, состоявший из крепостных музыкантов, приносил барину хороший доход: владелец предоставлял его услуги на праздники не только соседям-помещикам, но даже в губернском Ярославле. По воспоминаниям современников, помещик иногда баловался и рифмованными строками.

Фамильные секреты

В новой книге раскрывается немало семейных тайн Некрасовых. В частности, становится понятно, почему поэт так трепетно любил и жалел свою мать, а отца называл в стихах "угрюмым невеждой", чья жизнь текла среди "разврата грязного и мелкого тиранства".

Ольга Скибинская: Мать будущего классика Елена Андреевна рожала детей чуть ли не каждый год. Николай Алексеевич даже появился на свет в один год со своей старшей сестрой Елизаветой. Однако у отца поэта наложницы среди крестьянок были уже при жизни его супруги. Так, в метрических книгах зафиксирован факт появления на свет его незаконнорожденного сына Владимира вскоре после рождения Федора - сына законного, будущего владельца усадьбы Карабихи. Овдовев, отец поэта больше не женился, но от крепостных крестьянок, по свидетельству современников, он имел семерых детей. Правда, признавал только трех дочерей: Елизавету, Александру и Лукерью. Конечно, как незаконнорожденные, они никогда не носили фамилию и отчество своего отца. Первые две были записаны как Ивановы, последняя - Александрова. Справедливости ради надо сказать, что Алексей Сергеевич Некрасов любил девочек, даже заботился об их воспитании, образовании и материальном благополучии, завещав своим законным старшим детям "воспитать и устроить судьбу их".

Как к единокровным сестрам относился Николай Алексеевич?

Ольга Скибинская: Любимицей его отца была Саша, которую он считал девочкой "с дарованиями", обучал ее в маленьком частном ярославском пансионе Дубовских "с платою в год по 50 рублей серебром". Но более интересна судьба Лизы, с которой поэт впервые встретился, видимо, в апреле 1855 года, приехав в родовое имение. Девочке тогда было шесть или семь лет. Вскоре Н. А. Некрасов взял Лизу в Петербург, где определил в пансион, она воспитывалась на его средства. Лиза 11 лет провела в доме брата, и это были, по ее собственному признанию, самые счастливые годы детства. С согласия своего брата и опекуна, обеспечившего ее приданым, Елизавета вышла замуж за молодого дворянина, композитора и скрипача Льва фон Фохта. Но Некрасов поддерживал Елизавету и после замужества: помог обставить квартиру молодых мебелью, выплачивал ежемесячный пансион в 25 рублей серебром, когда Лев Фохт окончил консерваторию, дал денег на покупку рояля, приобрел для него дорогую итальянскую скрипку.

Ключевой вопрос

Насколько Некрасов был противоречивой фигурой?

Ольга Скибинская: Жизнь Некрасова, как и любого творческого, по-настоящему талантливого человека, была соткана из противоречий. Детские игры с крестьянскими ребятишками в Грешневе навсегда остались в его сердце. Однако никуда не денешь и полученное им дворянское воспитание. Уже признанный в столице поэт и издатель, приезжая в родные края, мог переночевать на сеновале или в крестьянской избе, перекусив вместе с хозяевами чем бог послал. А мог отправиться на охоту в сопровождении целой свиты и нескольких повозок, нагруженных не только амуницией, но и дорогими винами, провиантом, палатками и складными кроватями для удобства бар-охотников, столичных друзей поэта. Мог за 40 тысяч рублей серебром приобрести бывшую губернаторскую усадьбу под Ярославлем. Состоятельный человек, член элитарного Английского клуба, выигрывавший за карточным столом целые состояния у высокопоставленных лиц, Николай Некрасов в либеральных кругах старался не акцентировать внимание на своем дворянском происхождении, считая это "неприличным".