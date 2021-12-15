В Москве мужчина умер после тренировки на ринге

В одном из фитнес-клубов на западе Москвы молодому посетителю стало плохо во время тренировки на ринге. Врачи не смогли спасти его.

Как сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК, парень 2003 года рождения потерял сознание на глазах очевидцев. В клуб немедленно вызвали скорую помощь. Бригада доставила парня в больницу, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

По факту смерти молодого человека назначена проверка. По предварительным данным, он умер от сердечной недостаточности, вызванной хронической болезнью.