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15.12.2021 07:36
Рубрика: Общество

В Москве объявили дату начала акции "Елочный круговорот"

Текст: Ирина Огилько

Акция по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев "Елочный круговорот" пройдет в столице со 2 января по 20 февраля 2022 года. Подробности рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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По его словам, акция "Елочный круговорот" проводится в столице с 2016 года, и с каждым годом набирает все большую популярность у горожан. "Ее главная цель - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и параллельно привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора", - сообщил Петр Бирюков. Где будут точки приема ненужных натуральных елок станет известно совсем скоро. Сейчас на портале "Активный гражданин" проходит голосование, где жители могут выбрать удобные пункты приема хвойных деревьев или предложить альтернативные адреса.

Всего в 2022 году планируется разместить в черте города 534 пункта, при этом 11 пунктов появятся на природных территориях.

Основные условия для приема деревьев - это должны быть елки, сосны и пихты без новогодних украшений и мишуры. Принимают деревья на утилизацию бесплатно. Все собранное древесное вторсырье будет переработано в щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.

Кстати, в 2021 году в рамках акции "Елочный круговорот" было собрано 44,5 тысячи новогодних деревьев.

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