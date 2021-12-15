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Рубрика: Культура

В Москве открывается баянный фестиваль

Текст: Татьяна Эсаулова
Этот Международный фестиваль "Баян и баянисты" всегда ожидаем в сфере баянной музыки. По традиции, он проводится в канун Рождества в Концертном зале РАМ имени Гнесиных. Это всегда пять больших концертов, часть из которых обязательно посвящают выдающимся современным музыкантам-баянистам.
Фото: Петр Колчин/Пресс-служба фестиваля "Баян и баянисты" Фото: Петр Колчин/Пресс-служба фестиваля "Баян и баянисты"
Фото: Петр Колчин/Пресс-служба фестиваля "Баян и баянисты"

На этот раз посвящений будет три: концерт-открытие 15 декабря станет оммажем патриарху советской баянной школы, композитору, педагогу, народному артисту России Анатолию Беляеву, которому в этом году исполнилось 90 лет.

Фото: baltic-house.ru
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Следующий концерт 17 декабря будет посвящен профессору Российской академии музыки им. Гнесиных, народному артисту России Вячеславу Семенову, отмечающему 75-летний юбилей.

А 18 декабря участники фестиваля отметят 70-летие заслуженного артиста России, профессора Санкт-Петербургской консерватории Александра Дмитриева.

Так уже принято на этом фестивале, который в 33-й раз собирает не только российских баянистов, но и их коллег из других стран. В этом году участниками фестиваля будут музыканты из России, Молдовы, Казахстана, Украины и Италии.

На фестивале состоится "Украинский вечер", в программе которого выступят народный артист Украины Владимир Мурза из Одессы и "AKKO QUARTET" из Киева.

Так же на фестивале запланирована мировая премьера сочинения Вячеслава Семенова - сюита "Лабиринты души" в трех частях (Янь, Инь и Праздник) для двух баянов (17 декабря).

Фото: Петр Колчин/Пресс-служба фестиваля "Баян и баянисты"

Основатель и худрук фестиваля - народный артист России, профессор Фридрих Робертович Липс рассказал "РГ":

Прямая речь

- В прошлом году из-за пандемии на наш фестиваль не смогли приехать музыканты из Франции и Италии, и мне пришлось "на ходу" вносить коррективы в программу, менять контент, а это было очень непросто. Но потенциал у российских музыкантов немалый, особенно в Москве, поэтому нам удалось провести фестиваль очно, вживую, хотя заполняемость залов была не более 50 процентов. Не хочу предвосхищать событие, но надеюсь, что в этом году все состоится. Еще в Советском Союзе, мы - баянисты, были, что называется, "впереди планеты всей", и, благодаря нашей школе воспиталась целая плеяда прекрасных музыкантов во Франции, в Китае, в странах бывшей Югославии, поэтому сегодня на баянных конкурсах конкуренция между всем нами идет, в основном, на равных. Россияне завоевывают много наград, но я не могу говорить сегодня уже о приоритете в мире какой-то одной баянной школы, хотя российская - все-таки одна из ведущих.

Фото: Николай Дмитриевич Кузнецов
Названы самые востребованные российские музыканты за рубежом

Что касается популярности баяна, этот инструмент вышел из народа: у него певучий голос, на нем можно исполнять и песни, и танцы. Баян всегда был популярен не только в России, но и во Франции, Финляндии, у белорусов, казахов, татар и украинцев. Случилось так, что теперь он "надел" фрак, но, как мне кажется, так было и с другими инструментами. Баян постепенно стал академическим, благодаря нашим исполнительским завоеваниям. Я рад, что современные композиторы активно пишут для баянистов; более 80 премьер выдающихся российских композиторов современности были исполнены мною, и, в их числе, сочинения Губайдулиной, Денисова, Подгайца, Броннера.

Кстати

Концерт-закрытие фестиваля (19 декабря, 14:00) пройдет под знаком творчества великого музыканта - Астора Пьяццоллы, родившегося сто лет назад в 1921 году. Музыку знаменитого аргентинца исполнит оркестр баянистов и аккордеонистов РАМ им. Гнесиных. В концерте примут участие аккордеонист Симоне Занкини и Габриэль Мирабасси (кларнет) - итальянские музыканты, которые не смогли посетить фестиваль в прошлом году из-за пандемии.

Справка

Международный фестиваль "Баян и баянисты" проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российской академии музыки им. Гнесиных и Благотворительного фонда Фридриха Липса.

Каждый год на фестивале вручается специальный приз - "Серебряный диск" за заслуги в баянном искусстве. Среди награжденных - ведущие исполнители, композиторы, педагоги, музыкальные деятели, мастера-конструкторы.

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