В Москве сдали самый известный городской долгострой

Подземный торговый центр на Павелецкой площади в Москве получил, наконец, разрешение на ввод в эксплуатацию. Он был один из самых известных долгостроев Москвы - первые строительные работы на этом объекте начались еще в 2002 году.

Объект начинали возводить одни инвесторы, которые из-за денежных проблем вынуждены были приостановить стройку аж на 8 лет. В 2018 году недострой передали другому застройщику. И сейчас, как сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса, торговый комплекс полностью готов. Он возведен в составе транспортно-пересадочного узла "Павелецкий", в его составе есть торговые площади, фуд-корты и предприятия сферы услуг.