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15.12.2021 16:35
Рубрика: Происшествия

В Москве в массовом ДТП пострадали шесть человек

Текст: Сергей Бабкин

В крупной автомобильной аварии на Киевском шоссе в Москве получили травмы шесть человек.

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Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, на 31 километре магистрали таксист не справился с управлением, машину через технологический разрыв в отбойнике вынесло на встречную полосу. Там такси врезалось в три легковые и одну грузовую машину.

Серьезные травмы получил сам водитель такси, еще двое взрослых и трое детей. На месте ДТП работают оперативные службы, движение в сторону города затруднено.

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