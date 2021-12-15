В Москве в массовом ДТП пострадали шесть человек

В крупной автомобильной аварии на Киевском шоссе в Москве получили травмы шесть человек.

Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, на 31 километре магистрали таксист не справился с управлением, машину через технологический разрыв в отбойнике вынесло на встречную полосу. Там такси врезалось в три легковые и одну грузовую машину.

Серьезные травмы получил сам водитель такси, еще двое взрослых и трое детей. На месте ДТП работают оперативные службы, движение в сторону города затруднено.