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15.12.2021 22:55

В Нововоронеже колледже прошел первый экзамен в новом Учебном центре

В новом Учебном центре, открытом в октябре на базе Нововоронежского политехнического колледжа (НВПК, филиал НИЯУ МИФИ), прошел первый демонстрационный экзамен по методике WorldSkills в компетенции "Электромонтаж".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Первая группа из 15 учащихся прошла двухмесячное обучение новой специальности. Для этого в НВПК при поддержке Нововоронежской АЭС, "Нововоронежатомэнергоремонта" (НВАЭР) и Центра занятости населения была создана учебная база: обустроены аудитории, закуплено все необходимое оборудование и расходные материалы. Педагогический коллектив возглавил ведущий инженер по релейной защите и автоматике электрического цеха Нововоронежской АЭС, победитель и призер конкурсов по методике WorldSkills Александр Зимин. Он же стал главным экспертом на демонстрационном экзамене, предварительно пройдя специальную подготовку.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Наше обучение соответствует международным стандартам движения WorldSkills (Профессиональное Мастерство). Большая часть была посвящена решению практических задач: ребята учились основам электромонтажа, монтировали кабеле несущие конструкции, подбирали проводники и коммутационные аппараты. Прогресс виден невооруженным глазом. Результат обучения всегда зависит от двух сторон, главное - не быть равнодушным к тому, что ты делаешь", - подчеркнул Александр Игоревич.

Стоит отметить, что новый Учебный центр предназначен не только для студентов колледжа, но и для любого жителя Нововоронежа, который хочет овладеть новой профессией или углубить навыки в электромонтаже.

"Руководство НВАЭР, Нововоронежской АЭС и Центра занятости с самого начала активно поддерживали нас. Эти предприятия приложили немало усилий, чтобы наш учебный центр начал работать. Сотрудники проявили инициативу не только в экспертизе, став педагогами и наставниками, но и в обучении. Из 15 учащихся пятеро - действующие сотрудники Нововоронежского АЭРа", - отметила и.о. директора НВПК Елена Булатова.

После сдачи демонстрационного экзамена по методике WorldSkills, задания на котором были максимально приближены к реальным условиям, и соответствовали всем требованиям международного движения, выпускникам выдадут сертификаты, которые в дальнейшем могут дать преимущество при приеме на работу.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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